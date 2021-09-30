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2021年9月30日星期四
港聞二
港台新編輯政策：「一國兩制」屬凌駕原則 須確保沒同情罪行 學者：不信任員工如「再教育」
涉爭議題材、做民調 製作人員須上報
不當處理回收物 「綠在天后」或最多罰8900
涉嘲諷女警殉職 兩消防停職
九龍10區議員宣誓無效即時離任 原因尋外國干預支持港獨等 被DQ者：不信法律申訴有用
民主黨提名門檻40個 羅健熙：參選需聲望
空置地及校舍建過渡房 目標逾1.6萬伙 舊樓強拍門檻 擬降至業權七成
深水埗過渡房項目 提供205伙
經民聯倡新界發展配合前海 支持完善祖堂地制度
中央促發展商協力 新世界成立非牟利房社企
瑞士花園業主推翻天價維修 「終可安枕」
破曉行動3青年集結判囚12至16月 官指求情「賣慘」博輕判 無補於事
3男女認旺角警署外暴動 兩判囚一入教導所
涉騙房貸警司稱有報稅「無可能隱瞞單位無出租」
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大灣區GBA專題：內地信用卡信貸額低 留意徵收年費
大灣區GBA專題：巴士遊深圳 宣傳港12非物質文化遺產
大灣區GBA專題：1/4青少年抑鬱 穗心理輔導教師制度擬立法
谷長者接種率 港府10院舍派員打科興 院友不接種 家屬須簽文件述原因
3公院設站打復必泰毋須預約 受訪者：長者非「要谷就谷」
賀一誠：倘粵港通關 澳門必同步
擅攜口罩出獄 前區議員脫罪囚犯加監
助尋不明病因 基因組中心：已招募9家庭測序
建港人基因庫 報告稱大致符私隱例
時任總隊目「焫到刺痛」 稱迷你倉火場高溫空前
液態冰毒冒椰子油 海關檢1.5億元貨
冒「TB」男涉強姦非禮案 女事主：情話間覺對方有陰道是女性
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【Emily】調查：膠袋倘收兩蚊 九成人話唔攞
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【明報專訊】（請看附圖）
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