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冒「TB」男涉強姦非禮案 女事主：情話間覺對方有陰道是女性

【明報專訊】自稱「TB」（tomboy）的無業男以用戶名「JAN」於女同志交友軟件結識一名女同志，並涉在酒店強姦及非禮一案，昨在高等法院續審。女事主接受辯方盤問時，被質疑事發後不即時報警，她哭訴擔心難以起訴被告，故與友人和社工商討，經考慮後決定報警，因為她得悉有男性偽裝女性加入女同志交友軟件，但沒被揭發，她認為要將自身經歷讓大眾知道。

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方案情早前指出，當天兩人相約在酒店進行性虐（SM）。

辯方質疑一直是雙性戀

事主：性取向會變 案發時同性戀

女事主X指事發時才發現被告為男子，辯方盤問時稱Jan是中性名字，舉例指電台男DJ林海峰英文名是Jan，以視像作供的X表示不知道，從沒聽過男子以此為名。辯方又稱，交友軟件「Butterfly」並無禁止男性使用，X表示不同意，因軟件寫明女同志專屬，X認為被告使用女同志軟件並自稱「TB」是誤導她。

辯方庭上讀出兩人對話紀錄，被告曾傳信息對X說「舐我」，X理解為舔陰部。X曾問被告「Would u want me to fk u too」，X供稱意思是插入陰道；之後被告回答「Maybe」，因此她覺得被告是有陰部和陰道，以為對方是女性。X同意被告沒有表明是女性，但她稱呼被告為「姐姐」時，被告沒否認。辯方又質疑X一直是雙性戀，X稱性取向會隨時間改變，惟肯定案發時是同性戀。

辯方指未即時報警

事主：原憂難起訴礙搵政府工

至於辯方指X事發後離開酒店，未有即時報警，X稱擔心報案後家人會得知其性取向，她日後申請加入政府工作會因性取向和遭遇受影響，以及需要進行入侵性檢查。她經考慮後決定報警，因為她得悉有男性偽裝成女性加入女同志交友軟件，但沒被揭發，她認為要讓自身經歷讓大眾知道，強調事件真確。

對於被告「JAN」是否真名，X指出網上資料未必真實，她亦以化名作用户名稱，亦承認她過往有訛稱成年，以觀看性愛片段。案件今續。

【案件編號：HCCC34/21】

相關字詞﹕非禮 強姦 女同志

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