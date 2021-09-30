港聞

港聞二

液態冰毒冒椰子油 海關檢1.5億元貨

【明報專訊】海關本月14日在香港國際機場，截查一批報稱從墨西哥進口天然椰子油的貨物，檢獲共230公斤懷疑液態冰毒，估計市值1.5億元。海關當日拘捕一名前來提貨的45歲貨車男司機，是近20年海關偵破最大宗空運貨物販運液態冰毒案件。

報稱墨西哥進口 拘一司機

由於過去本港較少由墨西哥進口的椰子油，海關經風險評估後，挑選該批貨物檢驗。貨物共160箱，每箱有48個玻璃樽，分上下層擺放，合共7680樽。海關發現該批貨品在X光檢測下有可疑，不少箱的上下層「椰子油」深淺不一，密度差異明顯，遂開箱檢查。

海關機場科空運貨物組指揮官朱家穎表示，玻璃樽瓶身標籤雖印有「100%天然椰子油」字樣，但無寫生產地址，關員打開玻璃樽後，發現毫無椰子味，質地較透明及較稀，與正常椰子油呈半凝固的奶白色不同，部分玻璃樽較重，水位亦較高，令關員質疑內藏違禁品。

3/4菜油粟米油1/4毒品

朱續稱，海關利用光譜儀進一步檢查，發現其中80箱的下層貨品、即共1920個玻璃樽疑藏有液態冰毒，其餘「椰子油」則是較便宜的菜油及粟米油。她稱販毒集團利用75%正常貨品，掩飾25%的毒品，而兩者玻璃樽外觀一樣，無打開痕迹，企圖掩人耳目。

滬物流公司發貨

海關：會與內地部門溝通

毒品調查科機場調查課監督李文樂稱，關員同日拘捕前往機場提貨的貨車男司機，他受僱於一間運輸公司，並受另一間在港經營約10年的物流公司委託取貨及存倉；海關前往該物流公司位於九龍灣的辦公室，發現該批貨由一間具國際規模的上海物流公司發出，惟至今未收到上海公司下一步指示，當局會與內地執法部門繼續溝通。他指，是次毒販自設包裝生產線，甚至自設品牌製造該批「椰子油」，不排除集團會將冰毒經香港轉口至其他冰毒價格較高的地方。

相關字詞﹕椰子油 冰毒 機場 海關

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