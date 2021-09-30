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時任總隊目「焫到刺痛」 稱迷你倉火場高溫空前

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨日繼續。嘗試入火場搜救高級消防隊長張耀升的時任消防總隊目梅斯榮表示，起初尚可忍受火場高溫，後來沿走廊前行，他感覺到皮膚「焫到刺痛」，要靠下屬射水降溫。他表示，「今次係我救火經驗以來，溫度最高嘅一次」，而且火場濃煙密佈，能見度少於1米。

已退休的時任消防總隊目梅斯榮於2016年6月21日傍晚近6時接報到火場增援，他說候命期間，見到同僚尹建偉神情哀傷、雙眼通紅地坐在3樓迷你倉外，現場氣氛緊張，其後得知高級消防隊長張耀升（終年30歲）在火場失蹤。至晚上7時，他形容上司翁錦雄以沉重語氣，指派他帶領3名隊員入火場降溫，並找出張耀升所在位置，「如果見到佢（張）仲係生勾勾，要拯救佢出來」。

梅斯榮表示，一行4人入火場後，他先指示兩名隊員留守接近火場門口的走廊，萬一張耀升經過，可告知對方出口位置。他則伙拍另一隊員沿走廊前進，他向前摸索，隊員持消防喉射水降溫。他稱向前行8至10呎後，突然感覺皮膚刺痛，遂吩咐隊員幫忙射水降溫，「身體頂唔順就退後」。

煙帽隊救出張耀升

見同袍防護服「有煙標出嚟」

不久，梅斯榮稱在走廊遇到自稱「李sir」的高級消防隊長，對方反映火場高溫難耐，他遂吩咐隊員向「李sir」身上射水降溫，後來與「李sir」商量，他決定撤離火場。後來，他說現場有人「起哄」，原來另一支煙帽隊從火場救出張耀升，把張拖出火場門口，「其中一個人件PBI（滅火防護服），直情有煙標出嚟」。

認無向上級報告皮膚感刺痛

大火過後，梅斯榮稱他連續數日出汗，雖無表面傷勢，但被中醫診斷有「火燒心」症狀，估計有一股熱力在體內散發。在盤問下，他承認沒有向上級報告在火場感覺皮膚刺痛一事，「匯報溫度幾高無意思，火場情况千變萬化，可能我（攝氏）40度已經刺痛，人哋50度先刺痛」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

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