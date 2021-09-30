擅攜口罩出獄 前區議員脫罪囚犯加監

稱憂慮國產口罩品質作案 官接納

罪成的次被告吳偉豪（40歲）2019年11月在其工作倉庫兼居所被搜出約100公升汽油，及其背包藏有4枚汽油彈，早前被判囚5年。昨日庭上辯方求情稱，事發時正值第二波疫情高峰期，吳偉豪憂慮口罩猶如「紙咁薄」卻投訴無門，才會鋌而走險犯案。裁判官劉淑嫻接納他犯案是出於憂慮口罩品質，用了愚蠢方法，下令本案的兩星期與另案的5年同期執行，總刑期為5年6星期。

劉官在裁決引述首被告方浩軒（25歲）自辯時稱，去年6月23日下午，懲教人員應其助理要求離開接見室後，吳偉豪隨即將一個口罩放在文件下交給他，稱該不是CSI口罩，「你唔好睇住先，袋起佢」，約一分鐘後，因接見室需消毒，方浩軒與助理轉到等候室，他一度從褲袋取出涉案口罩，其後被捕。劉官指，若兩人早達成協議，為何方浩軒取得口罩後不離開，又從褲袋取出口罩查看，而令他有身陷囹圄風險，故不能排除其自辯內容屬實，裁定控方未能舉證兩人串謀犯案。

【案件編號：WKCC4444/20】