賀一誠：倘粵港通關 澳門必同步

陳肇始：三地通關時港健康碼投用

國家出入境管理局昨公布，因應港府實施「來港易」計劃，決定在廣東省試行恢復內地居民辦理赴港商務簽注。下月11日起，廣東的企業機構工作人員及個體工商戶經營者赴港從事商務活動，可向廣東省出入境管理部門申請商務簽注，曾到中、高風險地區的人除外。

食衛局長陳肇始昨回覆實政圓桌立法會議員田北辰質詢時稱，港府去年11月完成健康碼轉碼系統，資科辦一直與廣東及澳門團隊合作，將疫苗紀錄加入轉碼功能，「香港健康碼」系統將在三地通關安排落實時投入服務。

粵10‧11恢復赴港商務簽注

外傭方面，勞福局長羅致光回應旅遊界姚思榮質詢時表示，明白僱主難預約檢疫酒店，知悉僱主「怨氣相當大」，目前維持竹篙灣檢疫中心每日50個預約名額，「雖然不是很理想」，但措施考慮到要讓外傭有序來港。至於訂立外傭來港先後的準則，羅指如將安排複雜化，相信到明年1月都未做到，甚至要再向立法會申請資源聘請職員。

此外，本港昨增5宗輸入個案，患者已接種疫苗，4人驗出變異病毒株L452R，一人驗出N501Y；初步確診少於5宗。政府前晚因應一宗懷疑復陽個案，對北角港運城2座圍封檢測，約710名居民中沒發現確診。衛生署根據第599H章，昨日起禁止土耳其航空營運的客機從伊斯坦布爾着陸香港，為期兩周。

（新冠疫情）