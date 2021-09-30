3公院設站打復必泰毋須預約 受訪者：長者非「要谷就谷」

聶德權：倘反應理想 推展更多地點

聶德權昨到瑪麗醫院視察後說，新安排是為覆診病人、特別是長者提供多一個方便途徑接種，長者到醫院覆診需時長，在等待見醫生和取藥時，醫生通常會了解對方是否已接種疫苗，亦可解答長者有關接種方面的疑問。他指目前長者接種率仍偏低，呼籲他們盡早打針，如果公立醫院接種站反應理想，希望推展至更多地點。

聶又稱，了解過醫院接種站運作流程，認為是細緻周到，醫護人員協助打針長者到藥房交藥單，令他們毋須花額外時間留院，不會因打針而耽誤時間。對於當局昨起更新紙本針卡，加入出生日期等資料，聶稱會優先為有旅遊需要的人更換，因此他們須攜出行證明文件辦理針卡，目的是控制辦理數量，相信當措施實行多一段時間會有調整空間。

即場打針老人：覆診醫生倡接種

81歲張伯伯做過「通波仔」手術，現需定期接受輸血，昨早10時到伊院血科覆診，他引述醫生稱他病情穩定，憂抵抗力弱，建議其接種疫苗，故他即場打針。

（新冠疫情）