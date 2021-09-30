谷長者接種率 港府10院舍派員打科興 院友不接種 家屬須簽文件述原因

明報記者 朱韻斐

社署回覆本報查詢稱，至周一（27日）安老院、殘疾人士院舍及護養院約一成半院友接種最少一劑新冠疫苗。由於不少院友及家屬仍擔心副作用而未能做決定，當局昨推出「新冠疫苗健康講座／諮詢服務」，安排醫生於10間院舍為院友及家屬提供健康講座諮詢服務，並為所有合適及不反對接種院友於院舍內接種科興疫苗；如家屬不贊成接種，須提供原因及確認明白如院友無打針會增其感染新冠、或染病後患重症而入院或死亡風險。

林正財：倘爆疫 釐清責任較好

安老事務委員會主席林正財知悉有關計劃，說新安排下家屬若不同意院友打針要通知院舍做記錄，「若日後有事時，例如有爆發時受感染，大家釐清責任較好」。林續稱，希望盡快大規模為院友打針，否則難於冬季來臨前增強院舍保護，但最大困難在於找足夠醫生做外展。他又說，第二輪外展院舍接種計劃有數以千計人參與，但以全港約7.5萬院友計仍未理想。

林志釉：家屬無責任述原因 「不反對」非即「同意」接種

安老服務協會主席陳志育指出，目前疫情受控下家屬認為打針無迫切性，而他認同新的簽文件行政措施，能讓家屬再考慮和確認明白不打針面對的風險相當高，做法合理。中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英相信，政府希望有證據看不打針院友的家屬是否不願意，簽紙「多個手續……麻煩多少少」，但可行。本身是律師的病人政策連線主席林志釉對新措施感奇怪，不明白當局推行理由，因家屬無責任提供不接種原因，亦無責任向當局確認是否知悉不接種風險，反問「是否不接種的成人和青少年都要提供原因？」林續指，接種疫苗有風險，否則政府不會設疫苗賠償基金，接種疫苗等醫療程序須先獲知情同意；而「不反對接種」不等於同意接種，新安排有違一貫做法。他關注若院友不打針，家屬亦不簽文件，社署會否有進一步行動，盼署方釐清。

社協：做法無助釋長者疑慮

社協社區組織幹事阮淑茵指出，很多不接種疫苗的院友和家屬是出於擔心副作用和長者不適合打針，要求家屬簽文件無助釋除疑慮，但需花很多人力物力，對政府此舉感奇怪和無謂；稱倘家屬在無奈和擔憂下做決定，「接種完若有什麼事，（家屬）反應可能更大」。

呼吸系統專科醫生梁子超說：「所有人都知若不打針，（疫情）爆發時有風險……現在這些人（不打針者）不是擔心不打針風險，而是擔心長者打針有風險。你叫人簽明白（不打針風險），都不會令到他們有太大動力打針。」他認為需要是更明確說清疫苗安全和有效性，解決「信心問題」。

（新冠疫情）