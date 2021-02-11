大灣區GBA專題：1/4青少年抑鬱 穗心理輔導教師制度擬立法

廣州海珠區一項心理普查，13間中學全體學生參與，發現300多名學生有「心理預警」，即可能有焦慮和抑鬱傾向。社工跟進了145名學生，發現26%有抑鬱等心理疾病，49人有自殘自傷行為，當中自殘佔90%。

影響學生心理健康因素包括在學校缺乏人際支持、家庭親子關係。其中，社工在「一對一」探訪、輔導中發現，很多家長完全不知孩子有自殘甚至自殺念頭，察覺不到孩子的異常行為。另外， 成長中經歷過打罵教育的家長，往往對孩子也會採取相若的教育方式。

國家衛生健康委員會去年9月發布《探索抑鬱症防治特色服務工作方案》，提出各個高中及高等院校將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀况，重點關注評測結果異常的學生。

《羊城晚報》報道，廣州市教育局副局長華山鷹表示，廣州學生規模1000人以上的中學、1200人以上的小學， 已提前並全部完成配備專職心理教師，並對學生的心理健康狀况作了一次普查，「一人一案」開出了學生心理診斷書，要求學校班主任重點對有問題的學生面對面輔導甚至家訪。

草案10月底二審 有望今年實施

因應內地6月起實施的新修訂未成年人保護法，《廣州市學校安全管理條例（草案）》即將在10月底二審，有望今年實施。廣州市司法局副局長張建山介紹，條例的制定已列入廣州市人大常委會2021年立法計劃。其中，對心理健康問題，條例草案設置學生心理健康保障條款，要求要切實落實心理輔導教師的制度。