大灣區GBA專題：內地信用卡信貸額低 留意徵收年費

與香港一樣，內地信用卡亦要徵收年費，普遍費用由80至數千元，不過在某些情况下可以申請豁免。就以建設銀行和光大銀行為例，每年使用信用卡3次就能豁免年費，深發展信用卡則要求每年使用18次才能豁免年費，其他銀行如工商銀行、農業銀行、交通銀行要求每年使用6次才能豁免年費。在內地逾期繳交信用卡費用，將會每日收取利息，就以內地招商銀行為例，利息為每日0.05厘。假設應償還本金為2000元，還款人僅償還200元的最低還款額，下期利息將為34.7元，除了利息費用，亦會收取公司或組織因客戶未在到期日支付帳單或歸還租用或借用的物品而向其收取的費用（滯納金）。

港銀聯信用卡多永久免年費

香港不少銀聯信用卡永久豁免年費，部分信用卡更設有海外消費現金回贈，消費同時可儲蓄亞洲萬里通里數，例如中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」，在香港或內地、海外簽帳都可以享有4%現金回贈，另外每簽帳8元可兌換1里數。但要留意，若拖欠信用卡費用，逾期繳付費用為最低5%，年利率為36.7厘，遠高於內地信用卡。