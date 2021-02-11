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大灣區GBA專題：港人一招防內銀戶口變「殭屍」

【明報專訊】新冠疫情爆發至今接近兩年，香港與內地通關仍遙遙無期，如港人在內地有銀行帳戶，就要留意帳戶有可能因長時間未操作而被視為「殭屍帳戶」，或會被停止非櫃枱服務甚至註銷。若帳戶已綁定電子支付工具如內地支付寶或微信支付，可透過定時轉帳操作，維持帳戶正常使用。港人多偏好在三大銀行（中行、建行、工行）建立戶口，而工行、中行及建行則有3年寬限，而招行只有半年，港人唯有通關後才北上處理。

明報記者 黃清瑤

所謂銀行「殭屍帳戶」是指帳戶在開設後一段較長時間沒有任何交易紀錄，若戶口被列為殭屍帳戶，銀行會暫停帳戶的非櫃枱服務，甚至取消帳戶。不同銀行準則不一，以內地招商銀行為例，若半年沒有交易及沒有綁定其他功能，如智慧投資帳戶、貴金屬、保險、薪金等，將被定義為殭屍帳戶；工商銀行、建設銀行及中國銀行準則較寬鬆，3年沒有交易及餘額為零才會被中止服務。另要留意，如在中國銀行餘額不足300元時，會被收取每季3元的小額帳戶管理費。

內地嚴防殭屍帳戶 保信息安全

內地之所以積極減少殭屍帳戶主要有3個主要原因，第一，是更好地保護帳戶安全，防止網絡詐騙分子有機可乘。另外，若帳戶持有人未有妥善保管銀行卡，有可能造成身分及帳戶信息遭竊取等問題。第二，殭屍帳戶亦會增加銀行成本，產生金融風險問題。第三，早於2010年，內地銀行出現許多殭屍帳戶，因此部分銀行會對一年以上未有交易的帳戶收取年費，但由於帳戶持有人甚少查閱帳戶，引致累積及拖欠年費，影響個人信貸紀錄。

一般來說，內地銀行帳戶一般分為I類、II類及III類。根據中國人民銀行規定，每名國民只可在同一家銀行開設一個I類戶口，若要再開設帳戶，便會歸類為II類或III類；另每人在同一家銀行不能擁有超過4個戶口，當中包括公積金卡或社保卡等。I類帳戶功能較全面且現金存取限制較寬鬆，安全等級亦最高，市民一般會以I類帳戶收取工資，作大額消費、儲蓄等用途。

內銀帳戶分3類 I類功能最全面

II類帳戶是電子帳戶，主要建議作「理財+支付」功能，用戶可以靈活地從I類帳戶轉入資金，可用作日常消費、繳費等。每日使用上限為1萬元（人民幣‧下同），而工資入帳、信用卡還款、外幣業務、購買/贖回理財產品、購買保險等則不受限制。Ⅲ類帳戶主要建議用於小額交易及繳費，如二維碼支付、手機NFC支付，帳戶餘額不能超過1000至5000元，視乎不同銀行而定，與大額資金分開存放，以防範詐騙和支付風險。

如帳戶真的不幸被列為殭屍帳戶，一般而言，銀行會在中止服務前，以短訊通知持有人，惟不少港人難以北上，可能未收到提示，因此建議戶口持有人最好定時以電子支付工具如支付寶或微信支付轉帳，以維持帳戶正常使用。倘若帳戶被停用，持有人需持身分證明文件前往銀行櫃枱開通帳戶，及換領新卡。若帳戶已經被註銷，則需要重新申請。如果現時才記起自己有內地戶口，但沒有電子支付工具，可否現時即時開通支付工具掛鈎內地戶口？答案是不能，因為戶口已被凍結，若要開人民幣的電子支付功能，必須重新開設新戶口。

經找換店匯款買樓或受查 宜附文件

此外，近年不少港人在內地置業，會透過找換店將資金存入內地銀行戶口，但匯款後帳戶被凍結，更需要前往公安局錄口供、接受調查，亦有可能要繳交罰款。事實上，內地會嚴格監控資金來源及用途，以防洗黑錢及走資行為。為防止銀行戶口被凍結，最好透過香港銀行匯款到內地銀行，如果是置業用途，需要先向內地銀行戶口提供物業買賣合約及填寫個人資料申請，同時要註明款項將會支付予哪間發展商或房地產公司。

隨着大灣區融合，現時開設內地銀行戶口毋須親身北上，最簡單是攜同身分證明文件及住址證明，前往指定本地銀行，如中銀香港開設戶口。無論是香港居民與非香港居民，以銀行戶口兌換人民幣均不設上限，亦可以在香港分行直接存入人民幣現鈔。匯款上限方面，本地居民每人每日上限為8萬元，只供匯款至內地銀行同名帳戶。非本港居民銀行金額不受限制，但必須符合內地政策及監管當局的法規要求。要留意，自動櫃員機提款上限為每日1萬港元。

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