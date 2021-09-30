港聞

港聞二

涉騙房貸警司稱有報稅「無可能隱瞞單位無出租」

【明報專訊】55歲警司涉於5年前隱瞞購入愉景灣單位出租，並訛稱單位供父母自住，詐騙政府及匯豐銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，他否認兩項欺詐罪，案件昨在區域法院續審。控方傳召所有證人後，法官裁定被告表證成立。被告出庭自辯時否認意圖詐騙，稱有就單位的租金向稅務局申報，政府有紀錄，直指「無可能隱瞞單位無租出去」，並對遭廉署拘捕感到「非常震撼」。

案發時與家人居於九龍塘政府宿舍的被告龍少泉供稱，2015年得知政府購屋貸款計劃，即45歲以上、10年內退休人士可續住宿舍及提早取退休金買樓，以用作退休後居住，並於2016年向庫務署申請。他在申請書上聲明自己與太太沒申請任何房屋津貼，或享用雙重房屋福利。而申請書沒列明不可以把單位租出，自己亦沒有閱覽公務員規例。他又指理解「交吉」的意思是成交、交樓。

稱簽按揭時文件「空白」 填內容後職員沒解說

龍少泉於同年9月簽訂臨時買賣合約，當時該愉景灣單位有一對外籍夫婦租住，地產經紀稱未知他們會否續租，但指應該不會，直至11月時才落實續租及簽訂租約。

另外龍因工作繁忙，由太太協助處理申請按揭貸款。太太其後着他在一份匯豐銀行按揭申請書簽署，指職員怕他們填錯，故先簽署，再由職員協助填寫內容，直指「簽嗰陣基本上空白」，亦沒有職員向他講解內容，或提及單位可以出租。

龍少泉續稱，曾接觸一名銀行職員，閒談間提及該單位有租客居住，故仍居住於宿舍。龍更稱，他因本案與廉署會面後，警隊發信提醒申請貸款計劃的同事，物業不能出租，並指很多同事沒留意。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 410/21】

相關字詞﹕警司 欺詐 房屋 貸款

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