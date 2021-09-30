瑞士花園業主推翻天價維修 「終可安枕」

七成業主開會 99%贊成終止顧問服務

瑞士花園在完成強制驗樓及修葺後不足3年，業主立案法團便提出屋苑大維修，經顧問公司估算工程造價逾億元，每戶約需承擔100萬元，引起小業主爭議，謀求推翻工程。法團前晚召開業主大會，主要涉及3項議程，包括議決停止顧問公司「博德顧問有限公司」餘下的服務、終止屋苑大維修及終止跟進環保署「EV屋苑充電易資助計劃」的申請，共110戶業主出席或授權，佔全數業主約69%。

法團委員認「有少少錯，我們一筆勾銷」

擔任是次業主大會主席的法團委員甫開始便稱博德的工作已停止，又解釋由於已向博德支付首階段服務費，「所以佢一定要做（研究）」，惟合約列明法團有權隨時停止其餘下階段的顧問服務合約。他在業主查詢後，澄清需待投票後才可確實停止博德服務，又承認法團在處理今次事件上「有少少錯，我們全部一筆勾銷，不用再理，請各位業主原諒」。最終有99%出席及投票的業主贊成停止博德餘下的服務。

另外，有九成投票業主贊成終止屋苑大維修，故毋須再商討及議決有關使用市建局的「招標妥」服務。

至於跟進環保署「EV屋苑充電易資助計劃」的申請方面，法團表示已經收到10間公司回標，投標價介乎16.8萬至40萬元，並且需在10月初前決定。最後有七成出席業主贊成終止跟進有關申請。

有出席會議及投票的小業主得悉投票結果後拍手歡迎，形容終於可以放心。業主Henry（化名）稱，一班年老小業主終可鬆一口氣，並希望其他屋苑業主可借鑑是次紛爭，多留意屋苑事務及出席法團會議。

明報記者