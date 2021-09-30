中央促發展商協力 新世界成立非牟利房社企

創始成員劉勵超、莊太量、何鉅業等

「新世界建好生活」由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並設諮詢委員會，始創成員包括地政總署前署長劉勵超、中大經濟學副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、測量師學會前會長何鉅業等，又指將陸續有更多專家加入。

劉勵超回應稱，由發展商自行成立社企，於獨立運作和非牟利設定前提下，發展商有地有資源和經驗，「人多好辦事」，協助提供可負擔房屋是好事；至於日後提供出售還是出租房屋，他說要與政府商討並予以配合，現階段未能透露。

出售或出租房屋 將與政府商討

何鉅業則稱委員會仍在初步討論階段，希望思考現行政策外如何協助年輕至中年人士置業，舉例說除首置上車盤，亦可思考有否空間發展類似「夾心階層住屋計劃」等其他置業模式。

「新世界建好生活」網站提到，集團將持續推出多項創新房屋項目，亦會於不久將來提供更多土地發展過渡房屋。

（施政報告前瞻）