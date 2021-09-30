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空置地及校舍建過渡房 目標逾1.6萬伙 舊樓強拍門檻 擬降至業權七成

【明報專訊】基層市民住屋問題嚴重，政府推出過渡房屋政策4年，訂下2023年前提供1.5萬個過渡房屋單位的目標。運房局早前公布正推動逾1.6萬個過渡房屋單位。消息透露，下月6日公布的《施政報告》將交代過渡房屋政策，包括繼續爭取合適閒置地皮及空置校舍用作興建過渡房屋，估計最終有逾1.6萬伙。另外，有傳媒昨引述消息稱，政府有意放寬樓齡50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊80%業權下調至75%，甚至70%，以加快市區重建。

1306伙落成 已動工/啟動項目逾1.4萬伙

現時一般家庭平均輪候公屋時間增至5.8年，政府2017年宣布推出過渡房屋政策，協助輪候逾3年但仍未上樓、居住於劏房等的基層家庭，改善住屋環境。根據運房局網頁，目前已落成的過渡房屋項目只提供1306個單位，僅佔政府目標不足一成；有6個項目正動工興建，涉4270伙；另已啟動28個過渡房屋項目，涉9991伙。

在已啟動項目中，涉多個新項目，包括由善導會在大埔汀角路前船灣余東旋學校位置，興建2幢4層高住宅樓宇，提供約280伙；東華三院亦計劃在馬鞍山落禾沙里一幅官地上，興建3幢4層高住宅樓宇，提供約400伙。香港仔街坊福利會亦計劃在赤柱佳美道改建一幢3層高空置校舍作過渡房屋，提供約40伙。

部分過渡房年期 5年延至10年

由運房局副局長主持的「評審委員會」，亦已批出24個過渡房屋項目，批出資助近56億元，涉逾1.03萬個單位。按政府去年獲立法會批出83億元推展過渡房屋推算，即至今已使用約三分之二撥款。

消息透露，《施政報告》料交代過渡房屋政策，其中會繼續爭取合適閒置地皮及空置校舍用作興建過渡房屋，據悉有發展商再向政府借出土地作過渡房屋用途，相信最終將有逾1.6萬伙，並稱在公屋平均輪候時間未顯著改善前，會盡力同步興建過渡房屋。消息又稱，部分過渡房屋將延長年期，由原訂5年延至10年，冀讓更多有需要家庭入住。

招國偉：供應最快明年增加 鼓勵業主釋舊樓

公屋聯會總幹事招國偉表示，相信過渡房屋待明年中至2023年才有望增加，建議政府再增撥資源提供更多單位，包括考慮翻新合適空置校舍、提供誘因鼓勵業主出租空置舊樓單位等。

另外，網媒「香港01」昨引述消息稱，政府有意放寬樓齡50年或以上的舊樓強拍門檻，由須集齊80%業權下調至75%，甚至70%。發展局長黃偉綸昨被問政府會否調低舊樓強拍門檻時表示，強拍主要考慮兩個因素，一是保障私有產權，另一是樓宇結構安全問題，需在兩個因素之間作平衡，但目前未能透露詳情。

明報記者

（施政報告前瞻）

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