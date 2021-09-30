民主黨提名門檻40個 羅健熙：參選需聲望

參選選區支部20個 另4支部各5個

民主黨表示，經中央委員會經討論後，決定黨內提名程序，定出20加20的聯合提名門檻。羅健熙在會後稱，參選者應獲支部及其他黨員支持，「希望這個人最起碼在黨內有一定聲望；相信新門檻對黨內一直有參與的人而言，一點也不困難，是可以達到的門檻」。

有出席會議的中委表示，會議歷時約兩小時，制訂提名程序為單一議程。他稱中委會曾討論不同方案，包括區議員袁海文提出50個提名、「5支部各10人」，形容各個方案所需的提名人數有異，最終40人提名的方案獲多數中委支持。該人透露在會員大會後，曾與其他黨友會面，部分非「參選派」的黨員亦認為，為公平起見應適當降低甄選門檻的要求。

李華明：由超高門檻變高門檻

想選不能選 能選不願選

李華明向本報指，以往參選者只需獲所屬支部10人提名便可。他指就算以他年資，也不太認識其他支部的黨友，如一個知名度不太高的人要爭取各支部的人提名，是十分困難，「羅健熙便可以，但他又不太想參選」。李華明指，本有意參選的副主席梁翊婷及中委蘇逸恒，區議會議席遭DQ，5年內不能參選，指想選的不能選，有能力選的又不想選，知名度不高者想選也難過提名關。