民主黨提名門檻40個 羅健熙：參選需聲望

【明報專訊】民主黨日前的會員大會，對是否參與12月立法會選舉不作決定，並先由中委會定下參選門檻，通過後再召開特別會員大會決定。民主黨中委會昨晚議決，欲參選會員首關要獲得欲參選選區所屬支部20名會員，以及另外4個支部各5名會員提名，即合共要40個提名。這門檻比日前有黨員提出的50個稍低，但主張派人參選的元老黨員李華明形容，「由超高變為高門檻」，一般黨員難出線參選。民主黨主席羅健熙則表示，如欲代表民主黨參選，須在黨內獲多人支持。
參選選區支部20個 另4支部各5個
民主黨表示，經中央委員會經討論後，決定黨內提名程序，定出20加20的聯合提名門檻。羅健熙在會後稱，參選者應獲支部及其他黨員支持，「希望這個人最起碼在黨內有一定聲望；相信新門檻對黨內一直有參與的人而言，一點也不困難，是可以達到的門檻」。
有出席會議的中委表示，會議歷時約兩小時，制訂提名程序為單一議程。他稱中委會曾討論不同方案，包括區議員袁海文提出50個提名、「5支部各10人」，形容各個方案所需的提名人數有異，最終40人提名的方案獲多數中委支持。該人透露在會員大會後，曾與其他黨友會面，部分非「參選派」的黨員亦認為，為公平起見應適當降低甄選門檻的要求。
李華明：由超高門檻變高門檻
想選不能選 能選不願選
李華明向本報指，以往參選者只需獲所屬支部10人提名便可。他指就算以他年資，也不太認識其他支部的黨友，如一個知名度不太高的人要爭取各支部的人提名，是十分困難，「羅健熙便可以，但他又不太想參選」。李華明指，本有意參選的副主席梁翊婷及中委蘇逸恒，區議會議席遭DQ，5年內不能參選，指想選的不能選，有能力選的又不想選，知名度不高者想選也難過提名關。