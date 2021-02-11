九龍10區議員宣誓無效即時離任 原因尋外國干預支持港獨等 被DQ者：不信法律申訴有用

新界東區議員下周一宣誓

港島及九龍的區議員先後完成宣誓，新界東四區（沙田、大埔、北區、西貢）區議員，亦將於下周一（10月4日）下午，於北角社區會堂宣誓。

上周九龍區議員宣誓後，政府向10名區議員發信、要求提供進一步資料；昨日宣布10人全數宣誓無效，包括油尖旺區議員胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗區議員劉偉聰；九龍城區議員曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙區議員莫灝哲，以及觀塘區梁翊婷；各人分別曾於去年民主派初選借出議辦作票站、簽署「墨落無悔」抗爭派聲明書等（見圖）。政府新聞稿未詳細說明各人宣誓無效原因。

據了解，宣誓無效區議員接獲的信件中，理據包括提到有關人士尋求外國政府或組織干預特區事務、宣揚或支持「港獨」主張等；並明言不信納有關區議員符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件。根據條例，一旦被裁定宣誓無效，5年內亦不得參選。

胡穗珊稱預期內 辯駁為求公眾知情

胡穗珊、朱江瑋較早時曾召開記者會，兩人分別被指在辦公室展示「光時」旗幟。胡穗珊當時稱口號無港獨意思，對政府施政有異議不代表否定其地位；朱江瑋則稱「光時」旗為市民所贈，《港區國安法》實施後已除下旗幟。

朱江瑋接受本報查詢時表示，被DQ屬意料之中，「港島（區議員）同事都過不到，不會因為解答問題（而宣誓有效）」，相信政府只因以往曾於法庭案件中敗訴，故須先詢問他們辯解。他表明不會提出司法程序，「都不認為有什麼用」。胡穗珊亦明言，一早預期會遭DQ，「我們開記者會，只因這些事是公眾有權知道，多於真的反駁（政府指控）」。至於後續工作，她稱須再與團隊商討。

任國棟未決定上訴否 稱已「心力交瘁」

任國棟接受本報查詢時亦表示，對於被DQ不感意外，透露上周五收到政府查問信時，已解僱辦事處的職員，「港島區7名區議員（被DQ）已經有辦你睇」；他向政府遞交長達41頁的解釋，惟最終未被接納。被問會否提出上訴，他說未有決定，但形容自己「心力交瘁」，認為一己之力難以與政府較量。

累計港島九龍17區議員被DQ

郭天立亦在facebook稱，結果如劇本「早就寫在牆上」，無論如何抗辯，答辯亦只為DQ前過場的劇本。

連同港島區，政府至今一共裁定17名區議員宣誓無效，全為民主派區議員，當中無人在接獲政府查詢後可「過關」。

明報記者