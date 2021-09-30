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不當處理回收物 「綠在天后」或最多罰8900

【明報專訊】本報昨報道，首次有「綠在區區」營辦機構擅將9袋可回收發泡膠水果網當垃圾棄置，環保署的新聞稿稱對事件感遺憾，表明按合約扣減涉事「綠在天后」營辦機構月費。環保署昨回覆本報查詢稱，以涉及商業資料為由，不便透露扣減的具體金額。本報翻查「綠在區區」回收便利點招標簡介發現，有三大扣減月費的原因，但沒包括不當處理回收物，若按其他列明原因的最高扣減百分比計算，現時每月收取約35萬元營運費的綠在天后，因今次事件而被扣減的月費少於8900元。

按署方公布及招標簡介，「綠在天后」營運合約11,832,000元，當中每月營運費為合約總額的3%，即約35.5萬元，若違反要求，每次會扣減1％至2.5%的月費，三大因素分別為：塑膠處理量少於6個月平均數；其他回收物處理量少於6個月平均量；因環保法例被定罪或未能符合合約特定要求，例如營業時間和社交平台出帖數量不足等，但無包括不當棄置回收物及扣減其百分比。有其他營運團體亦稱，未在合約中見到類似列明條款。

未列招標扣費因素 按「其他」推算

環保署回覆查詢稱，扣減金額會按營運合約細則訂定，由於屬商業資料，不便透露具體數字，而不當處理回收物屬「未能符合合約要求」；本報向營辦綠在天后的「121C回收社」主席陳捷貴查詢被扣減月費金額，至截稿前未回覆。本報以招標簡介列出的單項最高扣減百分比，即2.5%計算，推算「綠在天后」今次最多可能被扣減8874元。

營運月收35萬 首季超額多18萬

合約亦規定，回收物處理量高於要求，可獲發表現酬金，而「綠在天后」每季都超額完成。本報取得的合約顯示，「綠在天后」每月最少需處理3噸膠及1噸其他物料，今年首季，其每月平均處理量分別約5.8噸膠及15噸其他物料，本報推算可額外獲約18萬元，達每月酬金累計上限。署方稱，所有回收便利點的營辦團體大幅超越營運合約要求的目標回收量，平均超出多於兩倍。

就不當棄置水果網一事，本報早前向陳捷貴查詢時，他透露同事曾「說了不應說的故事」，一度辯稱回收物被弄髒，「他想保（全）個同事，就報錯了，說打瀉了咖啡，污糟就去處理」；陳表示已「怪責」了涉事員工，事後規定員工在棄置回收物前需拍照及記錄原因。而環保署昨拒絕披露扣減月費金額的同時，又重提營運團體完成調查後已即時辭退涉事員工，並對相關員工作出停薪處分。

明報記者 陳惠恩

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