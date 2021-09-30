涉爭議題材、做民調 製作人員須上報

另涵外交憲制罪犯訪問 學者：無效率

文件提到，鼓勵節目製作人員利用「上報」機制，就可能具爭議的節目盡早尋求指引，助理處長或總監肩負編輯責任，確保有關節目上報至編輯會議討論，並密切監察該等節目製作過程；播出暗中錄得的音像，製作人員應依循既定程序上報；利用隱藏器材收音或錄影，亦應上報。

須上報事項方面，若播放罪犯和通緝者訪問、圖避法網者隱藏身分的提案、付費予罪犯或曾犯罪者、播放暗中錄得的音像、披露循非官式途徑取得的嚴重罪行細節、外界要求查看或取得港台未經播放的音像、委託外間機構就政治事態調查意見，均須上報特級節目主任或以上職級人員，或向編務會議或高級職員會討論。

文件又提到，指導原則為若有疑慮應上報並記錄有關決定。就與編輯政策有關事項，最低限度應上報總監層級，總監會決定是否需再上報；縱認為無必要為節目尋求具體編輯指示，但題材具爭議或可能對社會造成不尋常衝擊，也須即時知會所屬單位上級，上級亦須報知更高級人員。