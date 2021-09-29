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涉冒TB強姦 被告自稱「好明顯係男人」

【明報專訊】自稱「TB」（tomboy）的無業男涉在酒店內強姦及非禮一名20多歲女同性戀者，案件昨日在高等法院續審。女同志供稱，當她下體遭異物插入，以為是類似陽具的性玩具，當見到被告的陽具時，她表示對被告反感，覺得他「好變態」。對於女同志事後質問「乜你男人嚟㗎」，被告在警方錄影會面中表示自己完全不理解，「（自己）好明顯係個男人」。

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方案情早前指出，被告於女同志交友軟件認識事主X，案發當天兩人相約在酒店進行性虐（SM）。

X昨透過視像繼續作供，稱當日在酒店房內，被告曾鞭打她的臀部和在她背部滴蠟，又以手指抽插其陰道，其後她感覺到異物插入下體，以為是陽具形狀的性玩具。她數次問被告那是什麼，對方沒回答，並更用力壓向X，她遂懷疑被告是男人，推開被告。X形容當時驚慌徬徨，質問對方是否以陽具插入，惟他沒回應。X立刻穿衣欲離開，並看到被告的褲子褪到大腿，露出陽具。X最終在友人和社工協助下報警。

事主：被告穿闊衣刻意隱瞞性別

X強調，若知道被告是男人，會拒絕和對方開房；又指被告刻意隱瞞性別，全程穿寬鬆衫，只說過「你舒唔舒服」和「唔好走」，幾乎沒有說話，又着她預約酒店，避免留低資料以掩飾身分。

被告指有聊天擁抱

不解事主錯愕

庭上播放警方錄影會面片段，被告稱當初使用女同志交友軟件是純粹想結識朋友，曾問X「想唔想我插」，對方回答「想」。他稱當日到達酒店時房間沒鎖門，見到赤裸的X在牀上自慰；當他打X的臀和臉、觸碰其陰部時，她表示開心和舒服，不時呻吟和表現陶醉。對於X遭被告無使用避孕套插入陰道後說「乜你男人嚟㗎」，被告稱完全不理解，又稱事前兩人有聊天和擁抱，「（自己）好明顯係個男人」。聆訊未完今續。

【案件編號：HCCC 34/21】

相關字詞﹕非禮 強姦 女同志

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