監警會：「應做不應做」列表 公開否警決定

52建議 警稱完成37項

添低殺傷力武器 培訓動武承責

警方昨日在監警會會議上匯報累計落實37項建議，並推出69項措施，當中7項是新措施，涵蓋4個範疇。在公眾活動方面，警方制訂了考慮因素清單，以協助風險評估，包括是否開放更多行車線給遊行隊伍；另亦購入可準確點算公眾活動人數的電腦軟件。警方又制訂了一份指揮官「應做和不應做」事項列表，以減低驅散行動和使用低殺傷力武力時可能出現的風險。警方亦增添低殺傷力武器，包括胡椒彈手槍和胡椒水發射器。此外，警隊製作了「環迴設備」，培訓指揮官在武力使用的抉擇能力，另亦引進虛擬實境技術設備，令警務人員在處理公眾活動和使用低殺傷力武器時加強真實感。警隊亦培訓指揮人員有關使用武力的責任承擔概念。

王沛詩在會後見記者，被問及警方是否應公開最新制定的指揮官「應做和不應做」列表，她說手上沒有這個列表，至於警方是否需要或應否公開，她認為這與紀律部隊如何有效執法很有關係，而她理解很多國家及城市的執法機關都不會公開有關資料。她被追問監警會對此事的態度，會否希望警方公開列表，她說要全盤考慮，「大家好奇（想）知是一回事，但如果執法機構公開的話，對市民公眾利益有無打擊，要搞清楚先，看警方如何回應」。

截至今年8月31日，反修例事件衍生的須匯報投訴個案有617宗，投訴警察課已向監警會提交538宗報告，有406宗獲得通過，包括106宗經全面調查，涉及144個指控。最新累計有12項指控獲證明屬實、一項指控「無法完全證明屬實」、3項指控「未經舉報但證明屬實」，涉事警員被口頭訓喻，包括執法時對市民粗言穢語、稱呼記者為「黑記」、被記者拍攝到膊頭上沒有警員編號等。