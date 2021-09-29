港聞

港聞二

監警會：「應做不應做」列表 公開否警決定

【明報專訊】監警會就反修例事件向警方提出52項建議，警方累計已完成37項。警方最新完成5項建議，並新增相應的措施，涉及大型公眾活動的內部管理、協調和培訓，包括制訂了一份前線指揮官「應做和不應做」事項列表，以減低大規模驅散行動及使用低殺傷力武力時可能出現的風險。被問會否考慮要求警方公開列表讓公眾知悉，監警會主席王沛詩說這與紀律部隊的執法效率有關，要由警隊決定是否公開。

52建議 警稱完成37項

添低殺傷力武器 培訓動武承責

警方昨日在監警會會議上匯報累計落實37項建議，並推出69項措施，當中7項是新措施，涵蓋4個範疇。在公眾活動方面，警方制訂了考慮因素清單，以協助風險評估，包括是否開放更多行車線給遊行隊伍；另亦購入可準確點算公眾活動人數的電腦軟件。警方又制訂了一份指揮官「應做和不應做」事項列表，以減低驅散行動和使用低殺傷力武力時可能出現的風險。警方亦增添低殺傷力武器，包括胡椒彈手槍和胡椒水發射器。此外，警隊製作了「環迴設備」，培訓指揮官在武力使用的抉擇能力，另亦引進虛擬實境技術設備，令警務人員在處理公眾活動和使用低殺傷力武器時加強真實感。警隊亦培訓指揮人員有關使用武力的責任承擔概念。

王沛詩在會後見記者，被問及警方是否應公開最新制定的指揮官「應做和不應做」列表，她說手上沒有這個列表，至於警方是否需要或應否公開，她認為這與紀律部隊如何有效執法很有關係，而她理解很多國家及城市的執法機關都不會公開有關資料。她被追問監警會對此事的態度，會否希望警方公開列表，她說要全盤考慮，「大家好奇（想）知是一回事，但如果執法機構公開的話，對市民公眾利益有無打擊，要搞清楚先，看警方如何回應」。

截至今年8月31日，反修例事件衍生的須匯報投訴個案有617宗，投訴警察課已向監警會提交538宗報告，有406宗獲得通過，包括106宗經全面調查，涉及144個指控。最新累計有12項指控獲證明屬實、一項指控「無法完全證明屬實」、3項指控「未經舉報但證明屬實」，涉事警員被口頭訓喻，包括執法時對市民粗言穢語、稱呼記者為「黑記」、被記者拍攝到膊頭上沒有警員編號等。

上 / 下一篇新聞

回收物棄垃圾站 綠在天后認錯 負責人：因憂阻街 環署罰停發服務費
回收物棄垃圾站 綠在天后認錯 負責人：因憂阻街 環署罰停發服務費
部分回收點超負荷 環署倡行預約制
部分回收點超負荷 環署倡行預約制
哭述失散放棄折返 張耀升拍檔：真係好驚
哭述失散放棄折返 張耀升拍檔：真係好驚
林婉儀墮海後連日行動 中港加強執法 4400警力反黑反走私 拘85人檢兩艇
林婉儀墮海後連日行動 中港加強執法 4400警力反黑反走私 拘85人檢兩艇
斬八旬翁疑犯 料精神病發
斬八旬翁疑犯 料精神病發
翻「五六噸垃圾」蒐證 老清潔工善後警捱批
翻「五六噸垃圾」蒐證 老清潔工善後警捱批
大灣區GBA專題：發展科創文創 深圳廣招人才
大灣區GBA專題：發展科創文創 深圳廣招人才
屢公開喊「港獨」口號 控煽動分裂 控方：二代美國隊長稱國安法僅裝飾
屢公開喊「港獨」口號 控煽動分裂 控方：二代美國隊長稱國安法僅裝飾
犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕
犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕
強積金轉年金 學者：必惹強烈反對 無助減社會保障開支 供款愈多愈感不公
強積金轉年金 學者：必惹強烈反對 無助減社會保障開支 供款愈多愈感不公
塞爾維亞返港男初確 港運城封區檢測
塞爾維亞返港男初確 港運城封區檢測
竹篙灣外傭檢疫房增至千間 每日預約名額維持50個
竹篙灣外傭檢疫房增至千間 每日預約名額維持50個
D類食肆放寬加消費券 業界料生意返2018年
D類食肆放寬加消費券 業界料生意返2018年
中大生無緣故不打針 下學期起禁入校
中大生無緣故不打針 下學期起禁入校
民主黨今商甄選機制 或減辣 新思維擬派3隊選立會 狄志遠戰社福
民主黨今商甄選機制 或減辣 新思維擬派3隊選立會 狄志遠戰社福
無交選舉申報書上訴得直 公民黨前執委陳宇明獲釋
無交選舉申報書上訴得直 公民黨前執委陳宇明獲釋
區選未依時交支持同意書 元朗楊家安裁非妥為當選
區選未依時交支持同意書 元朗楊家安裁非妥為當選
網戀被騙投資 23歲女失905萬 首7月同類案345宗 受害人皆從未見「情人」
網戀被騙投資 23歲女失905萬 首7月同類案345宗 受害人皆從未見「情人」
光城者多1人被捕 7人控串謀煽動顛覆
光城者多1人被捕 7人控串謀煽動顛覆
涉冒TB強姦 被告自稱「好明顯係男人」
涉冒TB強姦 被告自稱「好明顯係男人」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《港營商報告》發表惹揣測 葉劉：財爺有條件選特首
【Emily】《港營商報告》發表惹揣測 葉劉：財爺有條件選特首
【Emily】《墮海唔好搵》下架 《落架唔好搵》上架
【Emily】《墮海唔好搵》下架 《落架唔好搵》上架
【Emily】林鄭重提潮總「選委無份」事件
【Emily】林鄭重提潮總「選委無份」事件
【Emily】香港故宮參加典亞藝博 展品預先睇
【Emily】香港故宮參加典亞藝博 展品預先睇
【Emily】李梓敬組KOL聯盟打「國際線」
【Emily】李梓敬組KOL聯盟打「國際線」
【Emily】商場租戶轉廢為材 14膠樽「變」1把遮
【Emily】商場租戶轉廢為材 14膠樽「變」1把遮