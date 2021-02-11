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網戀被騙投資 23歲女失905萬 首7月同類案345宗 受害人皆從未見「情人」

【明報專訊】警方表示，今年1至7月接獲725宗投資騙案，較去年同期增2.6倍，當中345宗涉網戀；投資騙案涉款亦較去年同期急升18.6倍，至25.2億元。有23歲女鋼琴教師被網上「男友」游說投資，欲取回網上帳戶的款項時，被要求再增值帳戶，方知被騙905萬元。商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，今年所有網戀騙案的受害人，均未曾與騙徒見面或以視像通訊，提醒巿民留意網上朋友是否願意露面、會否前言不對後語等。

首7月725投資騙案 近半涉網戀

374宗涉假投資網

警方稱，網戀投資騙案受害人年齡介乎17至70歲，涉款1.8億元。顏凱欣說，騙徒多以盜取或虛假的俊男美女照片，登記社交網絡帳號，在取得事主信任後游說他們投資，當他們欲取回獲利時，騙徒會借故拖延，甚至刪除帳戶，捲款而逃。該名23歲女事主去年10月結識網上「男友」，被游說投資貴金屬，她4個月內分27次、將905萬元轉帳至20個不同個人銀行戶口。今年2月，她欲取投資獲利，被要求再轉帳65萬美元，方知受騙，是今年涉款最多一宗案件。

在725宗騙案中，有374宗涉虛假投資應用程式或網站。年紀最大的86歲男事主，去年10月受朋友邀請使用「經濟智慧養老退休基金」平台，聲稱投放900元人民幣，便能掙取3％佣金。事主連同朋友共12人，轉帳至一內地銀行戶口，及至本月，平台的網站連結失效，12人被騙去共12萬港元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽稱，虛假投資網站一般需以邀請碼登記，開戶後方能查看主頁，並會要求用戶轉帳至個人銀行戶口，這些皆不是正規投資平台的做法。

偽投資網多用邀請碼登記 要求轉帳

今年截至7月警方共拘捕124人，涉及46宗投資騙案。葉卓譽稱，虛假投資網站多使用海外伺服器，部分騙徒亦註冊多個域名，要求事主使用特定連結進入網站，並在事敗後及時關閉網站，令警方難以追查。

相關字詞﹕投資騙案 網戀騙局

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