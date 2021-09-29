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港聞二

區選未依時交支持同意書 元朗楊家安裁非妥為當選

【明報專訊】2019年區議會選舉，參選元朗屏山北選區的素人羅庭輝以兩票之差落敗，候選人楊家安連任。羅去年初入稟高等法院提出選舉呈請，指楊於選舉期間未有依時遞交支持同意書，並有不當情况。法官周家明昨日宣布雙方同意楊家安非妥為當選，下令楊須支付訟費，雙方沒有代表律師到庭。

申請人為羅庭輝，答辯人為當選該屆元朗屏山北區議員的楊家安，以及時任元朗區議會選舉主任袁嘉諾。法官周家明庭上表示，楊家安當時未有依時遞交支持同意書，雙方開審前達成協議，同意楊家安非妥為當選。早前入稟狀提及，楊家安在宣傳單張聲稱獲得36人支持，其大部分是村代表，惟楊未在限期內提交當中9人的支持同意書。

對手羅庭輝：還少許公道

入稟狀亦指稱，楊家安於選舉日疑在禁止拉票區與選民握手，楊一方曾指作出提醒的票站主任偏頗，又威嚇羅庭輝和選民「你𠵱家想曬馬呀？」羅認為兩人得票僅差兩票，若非相關異常情况，或不會由楊家安當選。楊家安的辦事處昨回覆查詢稱，他已即時失去議席。羅庭輝事後在facebook專頁稱，該議席應會重選，惟在「新選舉制度」下未知如何重選，他亦未有考慮參選，但認為裁決為村民和競選團隊討回少許公道。

【案件編號：HCAL 208/20】

相關字詞﹕元朗區議會 選舉呈請 2019年區議會選舉

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