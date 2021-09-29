無交選舉申報書上訴得直 公民黨前執委陳宇明獲釋

上訴人陳宇明（41歲），早前承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提供選舉申報書罪名。對於上訴得直，陳宇明在庭外稱對結果感到開心，「都坐咗兩個月監」，惟是「無妄之災」，並稱目前參政的困難及限制愈來愈多，寄語參選人要更謹慎面對參選這回事。

法官張慧玲覆述上訴人家庭情况，包括與妻子離婚，兩人就女兒撫養權有爭拗，他當時其實知道要申報，惟種種事件導致他最終沒申報，法官認為情况獲其背景報告支持，「似乎非憑空作出嚟」。

原判囚半年 官質疑量刑起點過高

張官續稱，上訴人沒有合理辯解，亦不算無心之失，惟量刑時應考慮其背景及沒有申報的目的，例如是否隱瞞收取捐款等，惟「睇落唔似」，就連協助他參選的均為義工，質問「需唔需要9個月（量刑起點）呢？最盡都係一年喎（循簡易程序審訊經定罪最高可囚1年），睇唔到單案去到咁嚴重嘅範疇」。

律政司一方強調刑罰須具懲罰性，張官聞言稱，過往有案例為候選人故意不申報，其罪責理應更重，惟僅判罰款，故認為判處本案上訴人監禁已起阻嚇作用。

【案件編號：HCMA294/21】