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民主黨今商甄選機制 或減辣 新思維擬派3隊選立會 狄志遠戰社福

【明報專訊】立法會選舉12月舉行，提名期10月30日展開。民主黨早前通過先制訂參選立法會的甄選機制，有黨員建議參選者須獲五大支部、共50名黨員提名。民主黨中委會今日開會商討機制，有該黨中人表示方案有可能「減辣」，各區所需提名數目或會減少。另外，非建制派政黨新思維擬派3隊出選立法會，黨主席、社福界選委狄志遠擬出戰社福界功能界別。

民主黨早前召開會員大會，無表決是否派員參選立法會，但決定由黨內中委會制訂甄選機制，供有意參選者報名。消息稱，中委會今日開會，料會定出報名「死線」及門檻等。有該黨中人表示，黨友袁海文提出「5支部各10人」是「最辣」的方案，中委會有人支持，亦有人認為過於困難，最終是否採用存在變數。該人認為不太可能減少「5支部」的要求，但有可能降低各區所需提名數目。

黨員：「5支部」要求應維持 可減各區提名數

民主黨中委、觀塘前區議員莫建成稱，需再開會商討具體甄選門檻，但指參選者應有認受性，認為不管門檻高低，有意參選者應有能力達成。回應袁海文提出的方案，莫建成認同提名數目有斟酌空間，舉例如參選人有意出戰九龍東地區直選，便須取得較多當區黨員提名，以反映該人對選區的熟悉程度，其他各區所需提名可相應減少。

除了公民黨表明「選舉路盡」，主流泛民政黨無明確表態，民協下月中將舉行特別會員大會決定是否派人參選。另一非建制派政黨新思維正積極備戰選舉，消息稱，該黨核心成員早前開會商討選舉部署，拍板黨主席狄志遠擬出戰社福界功能界別、副主席黃俊瑯擬參選九龍西地區直選、香港旅遊促進會總幹事崔定邦擬參選九龍中。黃俊瑯回覆查詢表示，待下月中舉行會員大會決定參選人選。

狄志遠早前在選委會選舉險「滑鐵盧」，需抽籤方能躋身社福界選委。新思維中人表示，選委會投票率高反而不利泛民，建制派的「鐵票」反而影響更大。狄志遠擬再戰社福界，該人分析社福界功能界別有近1.4萬張個人票，非建制派仍有空間在該界別獲勝。新思維各潛在參選人將積極備選，舉例狄志遠將探訪社福機構、黃俊瑯談青年問題、崔定邦聚焦通關。

相關字詞﹕新思維 立法會選舉 民主黨

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