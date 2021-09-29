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D類食肆放寬加消費券 業界料生意返2018年

【明報專訊】政府宣布維持大部分社交距離措施，但本周四（30日）起，即十一國慶前夕，放寬D類食肆的宴會人數上限，從180人增加至240人。有酒樓表示，消息一出馬上有數間公司查詢聚餐訂位，加上將在本周五派發第二期消費券，預計10月生意額會有三四成升幅。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，有見於8月派發第一輪消費券時餐飲業營業額增加一成半，估計整個派發消費券期間生意額能與2018年同期睇齊。

食衛局昨表示，長者疫苗接種率偏低，讓人擔憂第五波倘若爆發，長者面對風險極高，所以需要維持大部分現行的社交距離措施。不過，在疫苗氣泡原則下，考慮到採用D類食肆所有員工已完成接種疫苗，以及至少三分二的顧客須已接種第一劑疫苗，所以相關處所的宴會人數上限將獲放寬至240人。最新一輪社交距離措施將於本周四開始至10月13日生效。

酒樓：生意料升三四成

尖沙嘴龍圖閣負責人陳強稱，放寬宴會人數消息一公布，馬上就有兩三間公司致電查詢預約宴會詳情，「多5圍人數上其實並非好大分別，但起碼彈性大一點，絕對有很大幫助」。黃家和亦預料此新措施能為D類食肆增加兩成生意。

本周五市民將能獲得第二期消費券，支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK用家都能一次過獲得3000元，而八達通用家則分三期派發，第二期（10月1日）將獲2000元。陳強稱，從8月市民獲發第一期消費券經驗所見，訂枱數目有增加，但最顯著分別在於人均消費從三四百元增至五六百元一人，「鬆手一點會叫海鮮、龍蝦，預計10月1日都會有呢個反應」。他說，會準備多一點貴價海鮮作預備，預計生意額會有三四成升幅。

黃家和表示，接近年尾，市民消費意欲亦會增強，而不少餐飲業界商家有為了搶消費券收益而推出大量優惠，估計派發消費券期間餐飲業生意額能夠回復至2018年水平。

海味店：近兩月銷售升一成

零售方面，亦有小商戶開始為第二期消費券而籌備，黃大仙中心格仔舖「店中店」店員劉小姐表示，申請八達通收款機一直未獲處理，數天前才成功安裝，預計10月生意額受惠於消費券，可有四成升幅；另一參茸海味店店員阿芳稱，公司在消費券派發後一周才獲得八達通收款機，「頭一星期見處處都有人用消費券，我們用不到，都有點失落」。她解釋，區內不少老人家都申請以八達通領消費券，生意額在過去兩個月上升近一成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗氣泡 宴會 消費券 社交距離措施

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