竹篙灣外傭檢疫房增至千間 每日預約名額維持50個

改每周開放一周名額

中介：新安排沒大分別

政府早前開放竹篙灣檢疫中心予在當地打疫苗外傭抵港後檢疫，原每早9時推出多一日、共50個名額預約，但數日後叫停預約。政府昨宣布下周一（10月4日）起重新開放預約系統，並會提供多200個檢疫單位，即共1000個單位予外傭檢疫。

不過，每日可預約名額繼續維持50個，政府會在下周一早上9時開放10月22日至28日的名額，之後每周一早上9時開放多一周名額。發言人表示，政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視是否有需要進一步增加指定檢疫設施的數目。

羅致光昨表示，維持每日50個名額，是希望外傭有序來港，以免因較多抵港外傭確診而觸動熔斷機制，令之後的外傭無法來港。他又說，按以往的安排，申請人每日都要嘗試預約，但若改為一次過預約一個月的房間，處理流程上有困難，故新安排改為每7日預約一次，希望較流暢。

此外，政府昨亦宣布延續針對外傭防疫措施，包括容許僱主延長即將離任外傭合約有效期最多6個月，以等候新聘請外傭來港；外傭在合約屆滿後，若未能在一年期內返回原居地，可以向入境處申請進一步延長逗留期限。

業界倡開放更多檢疫中心

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心顧問張結民認為，竹篙灣檢疫中心新的預約安排與原有安排沒有大分別，只是由每日預訂一次改為每周預訂一次，他認為政府應一次過開放更長時間的預約，例如一次過開放一個月預約，免卻申請者每周預約的麻煩。

張又說，即使政府增加200個房間，但每日預約名額仍只有50個，他認為政府觀察一段時間後，若未有發現有大量外傭確診，應開放竹篙灣更多期數的檢疫中心，提供更多檢疫單位，讓更多外傭可以來港。

（新冠疫情）