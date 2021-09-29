塞爾維亞返港男初確 港運城封區檢測

曾5次檢測陰性 疑復陽

一名居於北角丹拿道55號港運城2座的22歲男病人，今年4月中離港，6至7月在印度接種了兩劑Covishield疫苗，9月12日由塞爾維亞返港，在機場和酒店檢疫期間，5次樣本均呈病毒陰性，至26日完成檢疫回家，27日按規定於社區檢測中心採樣驗出初步陽性，病毒CT值大於30，無病徵。

該男子報稱4月曾於印度確診，衛生防護中心懷疑屬復陽個案，審慎起見港運城2座昨日須圍封，居民強制檢測。該病人於觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，9月27日最後上班，工作處所納強制檢測。

晚上近7時，大批機動部隊警員先將在港運城第二座對開守候的傳媒驅趕至對面馬路，以鐵馬及流動捲閘封鎖一段丹拿道西行線。晚上8時許，陸續有居民到地下採樣及領取物資，人龍延綿數十米。民政事務總署署長謝小華晚上近9時到場，進入圍封範圍內了解現場檢測進度。

增13輸入個案 兩人潛伏期在港

另外，昨日新增13宗輸入個案，涉及3名外傭，另包括一名居於銅鑼灣重士街8號雋琚的37歲男病人，他在銅鑼灣利園三期23樓工作，9月11日離港往意大利，26日抵港驗出L452R變異病毒株；另有一名居於尖沙嘴漢口中心C座的39歲男病人，在尖沙嘴麼地道中福商業大廈地下9號舖工作，9月10日離港往印度和阿聯酋，26日返港驗出L452R。二人於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點納入強制檢測。

昨日有少於10宗初步確診，包括兩名分別23和24歲的女病人，分別居於元朗裕景坊同益大廈和元朗潭尾幸福花園20座，他們本月11日病毒檢測陰性，12日離港前往約旦，27日返港並於機場驗出病毒陽性，帶有L452R。她們在港曾居住地點須強制檢測。

另外，因卡塔爾航空9月26日由多哈飛抵香港的航班QR818有4名乘客經抵港檢測確診，卡塔爾航空客機在昨日至10月11日期間禁從多哈飛往香港。

（新冠疫情）