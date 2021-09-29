強積金轉年金 學者：必惹強烈反對 無助減社會保障開支 供款愈多愈感不公

羅致光接受《星島日報》專訪時說，取消強積金對冲的修例草案獲通過的挑戰相當大，預期審議過程不會「順風順水」，又稱完成取消對冲後，須研究加強公共年金與強積金配合，他建議可探討3個做法，包括研究是否強制退休員工將強積金轉成年金；將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行提取；以及維持現况，但以不同方法鼓勵更多人購買年金。

羅致光昨日出席活動時回應，強積金轉移至年金為日後需要研究的議題，「基本上（現在）未有研究」，指2015年12月26日的諮詢文件已提及並討論有關議題。翻查資料，扶貧委員會於2015年12月推出《退休保障前路共建》諮詢文件，文件引述當時任扶貧委員會非官方委員的羅致光建議推行公共年金，首3年由長者自願參與，日後考慮是否強制累積強積金逾15年的退休人士參與。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，若強積金轉移至年金是強制執行，相信「一定反（對）到飛起」，按目前情况，亦無助政府減少社會保障開支，他預計可強制推行的可能性不高。他舉例，縱使新加坡的公積金制度有強制轉移規定，但只強制保留一部分金額為最低退休金限額，投資於年金計劃。

周永新：新加坡只強制部分金額

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，有能力自行管理財務的退休人士，他們或有計劃利用強積金搞生意、旅行、投資等，令自己將來有更多錢花，若強制他們將強積金轉移年金，令他們運用有關款項欠缺彈性，對於有較多供款累積在強積金的人更不公平，但麥認為，最終是否強制轉移是社會選擇，由絕大部分人的選擇較好的做法。

冼卓嵐促加快取消對冲 鄧家彪稱自願轉移較可取

民主黨勞工及福利政策發言人冼卓嵐稱，不少打工仔女希望退休時，一筆過領取強積金作應急錢，尤其用於醫療開支。他舉例，現時強積金平均結餘約26萬元，若一名65歲男士全數轉為年金，料每月只獲約1500元，僅比生果金多33元。他促請羅致光加快處理取消強積金對冲，而非「打劫市民荷包」。

積金局非執行董事、工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，將整筆過積蓄、資產轉為每月收入是好事，甚至有助降低長者貧窮率，讓有資產無收入的長者獲得收入，但他質疑是否適合每個市民，指基層勞工辛苦工作至退休，等待領取強積金，強迫他們轉移至不熟悉的年金產品，一定惹起反彈，他認為自願轉移較可取。