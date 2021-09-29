犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕

辯方：沒律師代表 或「講多咗」

控方指出，被告在該違限聚令的案件審訊時，其自辯供辭曾稱「宣揚港獨，醞釀下一場時代革命」，當中談及到場目的，相關內容屬於證據，證明被告有煽動他人的意圖，故認為可以呈堂。辯方就此提出反對，指被告每次被警方拘捕時均保持緘默，且他在該案審訊時沒有法律代表，或在自辯時「講多咗」。陳官考慮或對被告不利，拒絕控方呈交該案證供。

另外，控方昨午傳召去年8月15日票控被告的督察江如騰作供。江稱，當日被告與李國永和鄭潔嫦被票控違反限聚令。他發告票時，被告一度高叫「民族自強，香港獨立」、「香港人建國」口號，遂警告被告有可能違反國安法，叫喊上述口號是分裂及顛覆國家行為，或被刑事檢控；被告回應稱「有機會、有可能咋」，其後停止叫喊及離開。江表示，當時沒有人響應被告叫喊口號。

（港區國安法）