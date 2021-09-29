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港聞二

犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕

【明報專訊】控方其中一個針對被告馬俊文的指控，是馬於去年8月15日在太古廣場外悼念梁凌杰逝世一年的言論，而他早前已就該日活動，在東區裁判法院被裁定違反限聚令罪成，罰款1萬元。控方昨日開庭後表示，打算引用該案審訊時馬在庭上自辯的證供呈堂，遭辯方反對，指呈堂內容或對被告不利。陳官最終不批准控方在舉證階段使用該案證供或任何求情論述，惟容許控方可在適合階段再申請。

辯方：沒律師代表 或「講多咗」

控方指出，被告在該違限聚令的案件審訊時，其自辯供辭曾稱「宣揚港獨，醞釀下一場時代革命」，當中談及到場目的，相關內容屬於證據，證明被告有煽動他人的意圖，故認為可以呈堂。辯方就此提出反對，指被告每次被警方拘捕時均保持緘默，且他在該案審訊時沒有法律代表，或在自辯時「講多咗」。陳官考慮或對被告不利，拒絕控方呈交該案證供。

另外，控方昨午傳召去年8月15日票控被告的督察江如騰作供。江稱，當日被告與李國永和鄭潔嫦被票控違反限聚令。他發告票時，被告一度高叫「民族自強，香港獨立」、「香港人建國」口號，遂警告被告有可能違反國安法，叫喊上述口號是分裂及顛覆國家行為，或被刑事檢控；被告回應稱「有機會、有可能咋」，其後停止叫喊及離開。江表示，當時沒有人響應被告叫喊口號。

（港區國安法）

相關字詞﹕限聚令 梁凌杰 悼念活動 第二代美國隊長 港區國安法

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