斬八旬翁疑犯 料精神病發

本報記者昨重返恆山樓事發現場視察，涉事樓層已解封，走廊防煙門上留有警方鑑證科套取指紋的痕迹，而被捕人與死者居住單位相鄰，死者單位外貼有不少毛筆揮春，其中包括「相見好」。有鄰居稱兩家人分別搬到上址約兩年及3年多。死者黃翁遺體亦已送往富山公眾殮房，兩男兩女親友在探員陪同下到殮房認屍，眾人神色黯然。

警方稱事主黃翁與太太同住上址多年，前日下午12時50分，他準備外出購買報紙，行經防火樓梯走廊位置，一名姓何的男鄰居突然從家中衝出，持刀多次斬向黃翁頭部及身體多處位置，黃翁重傷倒地昏迷，何男犯案後則迅速逃離現場。鄰居聞聲開門了解，發現黃翁昏迷倒地，遂報警求助。救護員到場，將黃送院搶救，延至下午2時許不治。

逃往荃灣棄染血衣 後威院求醫被捕

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙表示，警方在現場發現事主左右拇指的斷指，相信他遇襲時用雙手擋刀引致，沙田警區重案組接手調查，並向住戶了解，其後在現場後樓梯發現一把長15吋、染有血漬的開山刀，相信為涉案兇器。警方又翻查閉路電視片段，鎖定疑犯為何姓鄰居。

潘稱，疑犯犯案後逃往耀安邨，登上的士前往荃灣公園，又在荃灣一個公廁棄置一件染血衣服。警方其後接報稱疑犯到威院求醫，形迹可疑且衣服有大量血漬，遂將他拘捕，他現被警方拘留並仍然留院。警方前晚派人到荃灣聯仁街垃圾站蒐證，惟未能找回證物。潘又說，疑犯與母親同住，案發時只有他在家，疑犯有精神病紀錄，初步調查疑犯與死者無結怨，或因精神病復發而犯案。

醫生：病人暴力視乎性格 市民不用反應過敏

精神科專科醫生歐陽國樑表示，精神分裂及躁鬱症均屬嚴重精神病，一般與大腦傳導物質失調有關，難以單靠心理輔導紓緩，只能依賴藥物控制，認為今次事件或因病人精神病復發產生妄想，而且積慮憤怨已久，爆發後做出極端行為，事件亦要視乎患者本身性格是否比較暴力，有否及時就醫及按時食藥等。他認為案件較罕見，認為市民不必反應過敏，若鄰居或身邊人有精神病發迹象，可尋求管理處或致電精神科熱線協助。