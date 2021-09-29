港聞

港聞二

斬八旬翁疑犯 料精神病發

【明報專訊】馬鞍山恆安邨恆山樓一名八旬老翁前日出門時遭人追斬，雙手拇指被斬斷，送院後不治，警方隨後拘捕事主的35歲男鄰居，並在現場檢獲一把開山刀，初步相信被捕男子患有精神分裂及躁鬱症，與事主無結怨。

本報記者昨重返恆山樓事發現場視察，涉事樓層已解封，走廊防煙門上留有警方鑑證科套取指紋的痕迹，而被捕人與死者居住單位相鄰，死者單位外貼有不少毛筆揮春，其中包括「相見好」。有鄰居稱兩家人分別搬到上址約兩年及3年多。死者黃翁遺體亦已送往富山公眾殮房，兩男兩女親友在探員陪同下到殮房認屍，眾人神色黯然。

警方稱事主黃翁與太太同住上址多年，前日下午12時50分，他準備外出購買報紙，行經防火樓梯走廊位置，一名姓何的男鄰居突然從家中衝出，持刀多次斬向黃翁頭部及身體多處位置，黃翁重傷倒地昏迷，何男犯案後則迅速逃離現場。鄰居聞聲開門了解，發現黃翁昏迷倒地，遂報警求助。救護員到場，將黃送院搶救，延至下午2時許不治。

逃往荃灣棄染血衣 後威院求醫被捕

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙表示，警方在現場發現事主左右拇指的斷指，相信他遇襲時用雙手擋刀引致，沙田警區重案組接手調查，並向住戶了解，其後在現場後樓梯發現一把長15吋、染有血漬的開山刀，相信為涉案兇器。警方又翻查閉路電視片段，鎖定疑犯為何姓鄰居。

潘稱，疑犯犯案後逃往耀安邨，登上的士前往荃灣公園，又在荃灣一個公廁棄置一件染血衣服。警方其後接報稱疑犯到威院求醫，形迹可疑且衣服有大量血漬，遂將他拘捕，他現被警方拘留並仍然留院。警方前晚派人到荃灣聯仁街垃圾站蒐證，惟未能找回證物。潘又說，疑犯與母親同住，案發時只有他在家，疑犯有精神病紀錄，初步調查疑犯與死者無結怨，或因精神病復發而犯案。

醫生：病人暴力視乎性格 市民不用反應過敏

精神科專科醫生歐陽國樑表示，精神分裂及躁鬱症均屬嚴重精神病，一般與大腦傳導物質失調有關，難以單靠心理輔導紓緩，只能依賴藥物控制，認為今次事件或因病人精神病復發產生妄想，而且積慮憤怨已久，爆發後做出極端行為，事件亦要視乎患者本身性格是否比較暴力，有否及時就醫及按時食藥等。他認為案件較罕見，認為市民不必反應過敏，若鄰居或身邊人有精神病發迹象，可尋求管理處或致電精神科熱線協助。

相關字詞﹕重案組 馬鞍山 斬人血案 恆安邨 謀殺案

上 / 下一篇新聞

回收物棄垃圾站 綠在天后認錯 負責人：因憂阻街 環署罰停發服務費
回收物棄垃圾站 綠在天后認錯 負責人：因憂阻街 環署罰停發服務費
部分回收點超負荷 環署倡行預約制
部分回收點超負荷 環署倡行預約制
哭述失散放棄折返 張耀升拍檔：真係好驚
哭述失散放棄折返 張耀升拍檔：真係好驚
林婉儀墮海後連日行動 中港加強執法 4400警力反黑反走私 拘85人檢兩艇
林婉儀墮海後連日行動 中港加強執法 4400警力反黑反走私 拘85人檢兩艇
翻「五六噸垃圾」蒐證 老清潔工善後警捱批
翻「五六噸垃圾」蒐證 老清潔工善後警捱批
大灣區GBA專題：發展科創文創 深圳廣招人才
大灣區GBA專題：發展科創文創 深圳廣招人才
屢公開喊「港獨」口號 控煽動分裂 控方：二代美國隊長稱國安法僅裝飾
屢公開喊「港獨」口號 控煽動分裂 控方：二代美國隊長稱國安法僅裝飾
犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕
犯聚案供辭提港獨 控方欲呈堂官拒絕
強積金轉年金 學者：必惹強烈反對 無助減社會保障開支 供款愈多愈感不公
強積金轉年金 學者：必惹強烈反對 無助減社會保障開支 供款愈多愈感不公
塞爾維亞返港男初確 港運城封區檢測
塞爾維亞返港男初確 港運城封區檢測
竹篙灣外傭檢疫房增至千間 每日預約名額維持50個
竹篙灣外傭檢疫房增至千間 每日預約名額維持50個
D類食肆放寬加消費券 業界料生意返2018年
D類食肆放寬加消費券 業界料生意返2018年
中大生無緣故不打針 下學期起禁入校
中大生無緣故不打針 下學期起禁入校
民主黨今商甄選機制 或減辣 新思維擬派3隊選立會 狄志遠戰社福
民主黨今商甄選機制 或減辣 新思維擬派3隊選立會 狄志遠戰社福
無交選舉申報書上訴得直 公民黨前執委陳宇明獲釋
無交選舉申報書上訴得直 公民黨前執委陳宇明獲釋
區選未依時交支持同意書 元朗楊家安裁非妥為當選
區選未依時交支持同意書 元朗楊家安裁非妥為當選
網戀被騙投資 23歲女失905萬 首7月同類案345宗 受害人皆從未見「情人」
網戀被騙投資 23歲女失905萬 首7月同類案345宗 受害人皆從未見「情人」
光城者多1人被捕 7人控串謀煽動顛覆
光城者多1人被捕 7人控串謀煽動顛覆
監警會：「應做不應做」列表 公開否警決定
監警會：「應做不應做」列表 公開否警決定
涉冒TB強姦 被告自稱「好明顯係男人」
涉冒TB強姦 被告自稱「好明顯係男人」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《港營商報告》發表惹揣測 葉劉：財爺有條件選特首
【Emily】《港營商報告》發表惹揣測 葉劉：財爺有條件選特首
【Emily】《墮海唔好搵》下架 《落架唔好搵》上架
【Emily】《墮海唔好搵》下架 《落架唔好搵》上架
【Emily】林鄭重提潮總「選委無份」事件
【Emily】林鄭重提潮總「選委無份」事件
【Emily】香港故宮參加典亞藝博 展品預先睇
【Emily】香港故宮參加典亞藝博 展品預先睇
【Emily】李梓敬組KOL聯盟打「國際線」
【Emily】李梓敬組KOL聯盟打「國際線」
【Emily】商場租戶轉廢為材 14膠樽「變」1把遮
【Emily】商場租戶轉廢為材 14膠樽「變」1把遮