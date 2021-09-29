林婉儀墮海後連日行動 中港加強執法 4400警力反黑反走私 拘85人檢兩艇

至於林婉儀的葬禮安排，警方稱正全力跟進。行動中受傷的另外3名警務人員已出院，目前正在放病假。案件現由水警總區重案組第二隊跟進調查，會循刑事及死因等方向全面調查。

另3受傷警出院 重案組刑事方向追緝

有組織及三合會罪案調查科（O記）自上周六起統籌全港各區「犁庭掃穴」行動，動員刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員共4400人次，拘捕74男11女，介乎13至66歲，其中17名男子涉嫌走私，介乎23至65歲。

行動期間，警方派員巡查海上走私黑點共295次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，其間截查59艘船及檢獲兩艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇。同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障，截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

另外，為打擊黑社會收入來源，警方搜查各類娛樂場所共264次，包括酒吧、麻將館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，拘捕68人，包括57男11女，年齡13至66歲，他們涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方強調，犁庭掃穴行動將會持續，全力打擊海上走私及其衍生的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源。警方亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。

水警總區下半旗致哀 監警會表哀痛

另外，代表水警總區的旗幟昨早在西灣河水警總區總部下半旗向林婉儀致哀，總區指揮官莊定賢（David John Jordan）率領同袍低頭默哀。他讚揚林婉儀對工作有熱誠、堅毅和果敢，令人欽佩，對於曾和她共事感到自豪。

監警會主席王沛詩昨午在該會公開會議上表示，她與監警會全體委員和同事，向林婉儀的家人和朋友致以深切慰問和表示哀痛，願3名受傷警員早日康復，並盼警方早日緝捕涉事疑犯歸案。

在席的警務處監管處長林曉彤稱，警隊上下對林婉儀離世深感哀痛，警方正全力緝兇，希望還林婉儀公道。林曉彤與林婉儀曾在水警共事，形容她工作出色，為人開朗，而且有承擔，對於林婉儀因公殉職，林曉彤稱無法形容當中的悲痛。