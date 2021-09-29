哭述失散放棄折返 張耀升拍檔：真係好驚

尹建偉與高級消防隊長張耀升（終年30歲）於2016年6月21日進入迷你倉救火。尹說，二人撲滅倉內火勢後，張耀升獨自走入橫巷，對方頭上的天花板和身旁都有火焰，「好似畀火包圍」。有見於此，他上前抓緊張耀升，把他拉回走廊，說：「阿sir，條喉喺度，我哋出返去先」；張回應「OK，OK」，尹遂轉身撤退。

「咪×再玩啦，出返去啦我哋」

尹稱，他沿走廊前行兩三步後，感覺背後無人跟隨，才發現張折返剛才的橫巷左右徘徊，大叫「Ray啊」或「喂啊」，不知是否叫喊尹的英文名。尹再次回頭抓住張，語帶粗口說：「阿sir，咪×再玩啦，出返去啦我哋！」張意識清楚地回答「OK，OK」，尹遂加快速度撤離火場。

高溫下抓張身軀 5指頭三級燒傷

尹稱走到較近出口的走廊時，回頭又發現張不知所終。尹在庭上邊哭邊說，曾打算折返尋找張，但他一度「迷失方向」，在慌亂下打消念頭。後來，他遇上煙火特遣隊同袍，獲告知出口方向，遂獨自衝出火場，此刻他差不多耗盡體力，向上司和同袍哀求「唔該你幫我搵番阿sir出嚟」。

尹事後求診，發現右手5個指頭三級燒傷，他估計當時在高溫下抓緊張的身軀，導致手指被灼傷。在盤問下，尹透露與張兩度失散後，他覺得氣促疲倦，有必要撤離火場。他說當時未至於神志不清和崩潰，「我都仲捱緊，但我都要求生」，他沒有留意張有否中暑。

尹於2010年加入消防及救護學院的技術救援組，事發時在該組工作近6年。死者家屬一方問到，除了涉事大火，他是否接近6年沒出動救火；尹承認，但強調他從1993年加入消防處，不時參與火警救援，雖然其專長是處理坍塌事故，「消防員天職係救火」。研訊另一重點為消防員當日沒有設置個人繩。消防處一方形容，個人繩容易勾着火場雜物，阻礙消防員進退，「救命繩變攞命繩」。尹指迷你倉環境複雜，個人繩的壞處比好處多。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）