部分回收點超負荷 環署倡行預約制

營運團體：只治標 應設更多回收點

有營運團體表示，過去社區缺乏回收點，加上缺乏誘因，參與回收的市民不多，以致部分缺乏經濟效益的回收物如塑膠的回收率偏低。他說，近年政府銳意在各區建立「綠在區區」回收網絡，加上自去年11月推出「綠綠賞」智能積分卡，讓市民賺取積分以兌換禮品，措施受市民歡迎，回收量不斷上升，「有時啲長者推着一車廢紙同塑膠嚟換廁紙同公仔麵」，加上源源不絕的市民排隊輪候儲積分，以致超出便利點接收上限，有回收便利點現時每月接收量已超出環保署合約要求逾3倍，回收商需每日出車至少一次將回收物料運走，才可繼續運作。

該團體舉例，全港每日棄置堆填區的膠樽逾百公噸，各區便利店「吞吐量」有限，認為政府建議採取預約制只是權宜之計，應着手籌備更多社區回收點，才可吸納更多回收物料。

政府促設棄置紀錄 便環署查閱

環保署表示，回收便利點在日常運作中，有時有實際需要棄置部分不適合下游循環再造的物料，例如被污染、不能妥善回收等物料。除了要求所有營運團體對大眾加強宣傳正確源頭分類及乾淨回收外，署方已要求所有回收便利點建立完整的廢物棄置紀錄，供包括環保署的管理人員查閱，以持續檢視整體回收運作表現。

目前環保署的社區回收網絡「綠在區區」共有100多個回收點，由非牟利組織營運。自2015年開展首個項目以來，是次為首次發現營運團體不當處理回收物。

（偵查報道）