部分回收點超負荷 環署倡行預約制

【明報專訊】政府委託非牟利團體營運回收便利點，首次揭發有員工將已分類物料丟掉，環保署表示遺憾，已向所有社區回收網絡營運團體重申，必須確保妥善處理所有回收物。署方稱，因部分回收便利點的工場缺乏足夠空間及能力應付公眾在短時間內交來大量回收物，已建議所有營運團體為接收大量回收物實施預約制度。有營運團體認為只能治標，署方應着手籌備更多社區回收點。
營運團體：只治標 應設更多回收點
有營運團體表示，過去社區缺乏回收點，加上缺乏誘因，參與回收的市民不多，以致部分缺乏經濟效益的回收物如塑膠的回收率偏低。他說，近年政府銳意在各區建立「綠在區區」回收網絡，加上自去年11月推出「綠綠賞」智能積分卡，讓市民賺取積分以兌換禮品，措施受市民歡迎，回收量不斷上升，「有時啲長者推着一車廢紙同塑膠嚟換廁紙同公仔麵」，加上源源不絕的市民排隊輪候儲積分，以致超出便利點接收上限，有回收便利點現時每月接收量已超出環保署合約要求逾3倍，回收商需每日出車至少一次將回收物料運走，才可繼續運作。
該團體舉例，全港每日棄置堆填區的膠樽逾百公噸，各區便利店「吞吐量」有限，認為政府建議採取預約制只是權宜之計，應着手籌備更多社區回收點，才可吸納更多回收物料。
政府促設棄置紀錄 便環署查閱
環保署表示，回收便利點在日常運作中，有時有實際需要棄置部分不適合下游循環再造的物料，例如被污染、不能妥善回收等物料。除了要求所有營運團體對大眾加強宣傳正確源頭分類及乾淨回收外，署方已要求所有回收便利點建立完整的廢物棄置紀錄，供包括環保署的管理人員查閱，以持續檢視整體回收運作表現。
目前環保署的社區回收網絡「綠在區區」共有100多個回收點，由非牟利組織營運。自2015年開展首個項目以來，是次為首次發現營運團體不當處理回收物。