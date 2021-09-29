回收物棄垃圾站 綠在天后認錯 負責人：因憂阻街 環署罰停發服務費

明報記者 陳惠恩 馬耀森

環保署推出綠在區區，配合「綠綠賞」智能積分卡，擴大社區回收網絡近一年。全港新增22個回收便利點，由不同團體投標營辦，按合約接收8種指定回收物，送往合格下游回收商，其中綠在天后由「121C回收社」營辦，去年開始運作，合約期28個月，合約價約1200萬元。

生果店主揭7大袋生果膠網當垃圾

本報偵查發現，事件涉及綠在天后將大批發泡膠生果網當垃圾棄置。經營生果店的投訴人蔡小姐稱，為響應環保，早前着街坊將包着生果的發泡膠網交回其店集中回收，她上月聯絡貨車將10多袋生果網送到綠在天后的工場，司機致電告訴她職員拒收，職員其後回電稱今次會收，着她「下次不要這樣了」。蔡懷疑生果網去向，遂向在工場附近工作的朋友查詢，朋友查看時見工場兩名職員用手推車將約7袋生果網運到垃圾站拋入垃圾車。蔡翻看朋友拍下的片段，「我一眼就認得，五顏六色的，好乾淨的！不明白為何都要棄置！」

本報見日棄至少4袋 有鋁罐打印機

本報記者於8月多個下午到綠在天后觀察，職員通常在便利點集齊載滿回收物的尼龍袋，再一車車推到數街之隔、位於屈臣道的工場處理，至傍晚陸續將放置街邊的一袋袋回收物搬入工場儲存，並開始處理多個黑色膠袋，員工將膠袋放入對面馬路的大型垃圾桶內。其中一日，職員收工前棄置印上風扇標記的紙箱，記者事後到垃圾堆翻尋，發現紙箱中載有大量鋁罐、膠盤、已洗乾淨的醬料玻璃樽等。員工又曾用手推車將物品推到附近垃圾站棄置，當中包括兩部打印機及多袋雜膠和膠樽。打印機屬四電一腦類別，綠在區區需按合約回收。據記者觀察，職員每天會棄置4袋以上「垃圾」。

稱員工感鋁罐未清空棄掉

打印機欠零件下游不收

121C回收社主席陳捷貴回應本報時承認員工因怕物品阻街，擅自將9大袋生果網棄掉，他認為「件事是好錯」，事後已向環保署交報告。至於記者發現的其他被棄置物，陳稱曾向員工了解，員工認為上述玻璃樽以強化玻璃製造，未能回收，鋁罐則「仍有啤酒在內，是污糟的」；至於列印機，他指當日收到約10部，員工發現內部零件已拆走，下游回收商不會處理，唯有當垃圾棄置。

環保署月初向各營辦團體發通告，形容事件或影響整個綠在區區的認受性和公信力，打擊市民信心，令該署及計劃聲譽受損，故要求各營辦商全面檢視運作流程，確保所有回收物交給合適的下游回收商。

（偵查報道）

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