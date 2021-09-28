【Emily】麥當勞以「跌咗嘢」宣傳雞翼捱批 建制聲言罷食 麥記致歉：無其他含意

陳學鋒：水唔係咁抽

麥當勞話，推廣內容係承接早於本月中脆香雞翼因國際船運延誤，而雞翼恢復供應，會加上特價汽水嘅最新優惠，有關推廣內容絕無不敬之意或其他含意。

網民改歌 梁美芬促追究責任

林婉儀殉職消息傳出後，警方fb專頁頭像噚日轉做黑白色，民建聯、工聯會同埋一啲建制派議員都喺網上出帖悼念。不過另一邊廂，有人疑改歌詞抽水，經民聯立法會議員梁美芬噚日就喺fb點名一首喺網上發布嘅《墮海唔好搵》，話必須追究責任。梁美芬批評嘅歌，係改自《跌嘢唔好搵》，改版歌詞內容包括「跌咗人落海 不如試吓唔好執」。梁美芬認為改版歌係基於死者警察身分，「散播仇警情緒」。