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2021年9月28日星期二
港聞二
刺何君堯漢囚9年 官：最可怕襲擊 創傷報告指心理影響有限 何：判刑非常輕
辯方引內地漢劏肚案囚6年 官：兩案不同 何輕傷只因幸運
何君堯批評律政司「棄械投降」
起底入境處文員囚45月 官：虛無成功感令你身陷囹圄
7‧21案再一「白衣人」落網
曾國衞：立選工作人員須資審 工會質疑派票維持秩序也「查三代」
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【明報專訊】（請看附圖）
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