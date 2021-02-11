涉騙房貸樓按600萬 警司稱沒細閱公僕例

訛稱單位供父母住

查父已去世母住公屋

開案陳辭指出，現已退休的被告龍少泉(圖)1986年加入警務處，2019年5月晉升為警司。他的父親於1992年去世，母親住公屋。被告2016年以660萬元購入愉景灣一單位，並於同年9月在購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業，獲發放207.6萬元貸款。惟該計劃購買的物業只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。

出租單位獲116萬

另外，被告在申請中亦沒有向庫務署呈報他與當時的租客已簽訂租約。被告於2016年至2019年3月將單位出租予一對夫婦，租金收入涉及769,500元；2019年6月至2020年8月租予一名黃姓女子，租金收入涉及約39萬元；總租金收入約116萬元。

同時，被告於2016年9月29日向匯豐銀行申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的六成。被告在申請中稱，上述單位將由父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位，亦沒有通知匯豐他已簽訂上述租約，其後匯豐向他發放390萬元按揭貸款。

稱不知自用投資有分別

此外，被告去年與廉署會面，在警誡下承認出租單位，解釋沒有詳細閱覽公務員規例，不知「自用」和「投資」有分別，又以為「交吉」是完成買賣，並有就租金報稅。他又稱，曾向匯豐職員指出單位用作出租，不知道誰更改為家屬自住。不過控方指出，被告曾與太太表示，向銀行稱自用，貸款獲批出的成數較高，更指可用單位租金償還按揭。案件今續。

【案件編號：DCCC 410/21 】