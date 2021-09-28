自稱「TB」男約開房 女同志交歡前方知「她是他」

無業漢控強姦非禮

無業被告曾子豪（現年30歲），被控於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方開案陳辭稱，被告2019年11月以「JAN」的用戶名與X在女同志專用的交友軟件「Butterfly」相識，當時被告在性取向一欄填上「TB」。2020年2月，被告以同名帳戶經另一交友軟件「HER」與X私訊，其後二人改到WhatsApp交談。

同月24日，被告發現X加入了一個主要討論性虐（SM）的Telegram群組，故開始討論相關話題，並邀請X見面進行SM，X稱有興趣，被告又提議到酒店「開房」獲X同意。

案發當天下午4時許，二人在酒店房間內見面，當被告欲將陰莖插入X的陰道，X才發現被告是男人，隨即推開他並離開，同日晚上報警。被告於翌日被捕，在警誡會面下稱他當時隔着內褲用陰莖摩擦X的陰部，「磨磨吓就入咗去」，當想插進X的陰道時，X問「乜你男人嚟？」，其後X穿回衣服後衝出房間。

法庭傳召X作供，其間披露X和被告在案發前的信息對話，包括被告問X「係咪好想我插你？」等，X稱她理解「插」為用手指插其陰道，又認為女同志交友軟件只有女人會出現，故一直以為被告是女人，並稱呼被告為「姐姐」及「主人」，至案發日才知被告是男人。聆訊今續。

【案件編號：HCCC34/21】