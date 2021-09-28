港聞

港聞二

自稱「TB」男約開房 女同志交歡前方知「她是他」

【明報專訊】無業漢疑在2019至2020年期間，自稱「TB」（tomboy）並透過女同志交友軟件認識一名20多歲的女同志，雙方相約到酒店進行性虐（SM），其間無業男鞭打女子的臀部、向她滴蠟，及至他欲將陰莖插入女子陰道時，對方才發現他是男人，隨即推開他並報警。男子昨日在高等法院否認各一項非禮及強姦罪受審。女同志供稱，一直以為被告是女人，對於二人所稱的「插」，她理解為用手指插其陰道。

無業漢控強姦非禮

無業被告曾子豪（現年30歲），被控於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方開案陳辭稱，被告2019年11月以「JAN」的用戶名與X在女同志專用的交友軟件「Butterfly」相識，當時被告在性取向一欄填上「TB」。2020年2月，被告以同名帳戶經另一交友軟件「HER」與X私訊，其後二人改到WhatsApp交談。

同月24日，被告發現X加入了一個主要討論性虐（SM）的Telegram群組，故開始討論相關話題，並邀請X見面進行SM，X稱有興趣，被告又提議到酒店「開房」獲X同意。

案發當天下午4時許，二人在酒店房間內見面，當被告欲將陰莖插入X的陰道，X才發現被告是男人，隨即推開他並離開，同日晚上報警。被告於翌日被捕，在警誡會面下稱他當時隔着內褲用陰莖摩擦X的陰部，「磨磨吓就入咗去」，當想插進X的陰道時，X問「乜你男人嚟？」，其後X穿回衣服後衝出房間。

法庭傳召X作供，其間披露X和被告在案發前的信息對話，包括被告問X「係咪好想我插你？」等，X稱她理解「插」為用手指插其陰道，又認為女同志交友軟件只有女人會出現，故一直以為被告是女人，並稱呼被告為「姐姐」及「主人」，至案發日才知被告是男人。聆訊今續。

【案件編號：HCCC34/21】

相關字詞﹕高等法院 非禮 女同志 強姦

上 / 下一篇新聞

刺何君堯漢囚9年 官：最可怕襲擊 創傷報告指心理影響有限 何：判刑非常輕
刺何君堯漢囚9年 官：最可怕襲擊 創傷報告指心理影響有限 何：判刑非常輕
辯方引內地漢劏肚案囚6年 官：兩案不同 何輕傷只因幸運
辯方引內地漢劏肚案囚6年 官：兩案不同 何輕傷只因幸運
何君堯批評律政司「棄械投降」
何君堯批評律政司「棄械投降」
起底入境處文員囚45月 官：虛無成功感令你身陷囹圄
起底入境處文員囚45月 官：虛無成功感令你身陷囹圄
7‧21案再一「白衣人」落網
7‧21案再一「白衣人」落網
曾國衞：立選工作人員須資審 工會質疑派票維持秩序也「查三代」
曾國衞：立選工作人員須資審 工會質疑派票維持秩序也「查三代」
民主黨設參選門檻 李華明：是否玩嘢？
民主黨設參選門檻 李華明：是否玩嘢？
曾掛「光時」旗宣誓受質疑 區議員：無限上綱
曾掛「光時」旗宣誓受質疑 區議員：無限上綱
憶殉職同袍橫巷呼喊 消防隊目痛哭
憶殉職同袍橫巷呼喊 消防隊目痛哭
大灣區GBA新聞：恢復實體展 貿發局鼓勵把握商機 內地港商免費申廣交會VIP
大灣區GBA新聞：恢復實體展 貿發局鼓勵把握商機 內地港商免費申廣交會VIP
大灣區GBA新聞：中國第一展 外貿晴雨表
大灣區GBA新聞：中國第一展 外貿晴雨表
灣區手記：城鄉咫尺 24小時遊八景 ／文：尚東美
灣區手記：城鄉咫尺 24小時遊八景 ／文：尚東美
陳茂波發表營商報告 批黑暴「正視聽」 回應是否爭取做特首：風馬牛不相及 事前已知會林鄭
陳茂波發表營商報告 批黑暴「正視聽」 回應是否爭取做特首：風馬牛不相及 事前已知會林鄭
全運閉幕 粵港澳首長接旗承辦下屆
全運閉幕 粵港澳首長接旗承辦下屆
立會搶文件案 長毛終極敗訴 妻：泛民同類案「凶多吉少」
立會搶文件案 長毛終極敗訴 妻：泛民同類案「凶多吉少」
環團：160公頃棕地未納發展 為破壞濕地開路
環團：160公頃棕地未納發展 為破壞濕地開路
修訂允有限註冊醫免試轉正 醫專促暫緩 就醫生修例函政府 局方：無法接受建議
修訂允有限註冊醫免試轉正 醫專促暫緩 就醫生修例函政府 局方：無法接受建議
理大研室內接觸者追蹤技術 免全校全院隔離
理大研室內接觸者追蹤技術 免全校全院隔離
李家超：內地肯定港清零 爭取再開對接會議
李家超：內地肯定港清零 爭取再開對接會議
意翁擅離檢疫酒店 港府隔一日始公布
意翁擅離檢疫酒店 港府隔一日始公布
海園哈囉喂復辦不設鬼屋「驚嚇景點」須另付費
海園哈囉喂復辦不設鬼屋「驚嚇景點」須另付費
八旬翁走廊遭斬死 鄰居被捕 疑兇衣染血漬 報稱思緒混亂求醫
八旬翁走廊遭斬死 鄰居被捕 疑兇衣染血漬 報稱思緒混亂求醫
兩歲男童墮斃 警拘印尼母
兩歲男童墮斃 警拘印尼母
涉騙房貸樓按600萬 警司稱沒細閱公僕例
涉騙房貸樓按600萬 警司稱沒細閱公僕例
涉藏生果刀入法院 七旬翁被捕
涉藏生果刀入法院 七旬翁被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】麥當勞以「跌咗嘢」宣傳雞翼捱批 建制聲言罷食 麥記致歉：無其他含意
【Emily】麥當勞以「跌咗嘢」宣傳雞翼捱批 建制聲言罷食 麥記致歉：無其他含意
【Emily】旅發局韓娛企合作 韓星將到港拍劇
【Emily】旅發局韓娛企合作 韓星將到港拍劇
【Emily】夏博義澄清不提名原由 湯家驊堅稱冇記錯
【Emily】夏博義澄清不提名原由 湯家驊堅稱冇記錯
【Emily】為伍家朗發聲 田北辰倡體院研戰衣
【Emily】為伍家朗發聲 田北辰倡體院研戰衣
【Emily】何俊賢批未交代改善選舉措施 曾國衞：非聲討大會
【Emily】何俊賢批未交代改善選舉措施 曾國衞：非聲討大會
【Emily】陳榮泰自己招牌自己拆
【Emily】陳榮泰自己招牌自己拆