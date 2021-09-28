八旬翁走廊遭斬死 鄰居被捕 疑兇衣染血漬 報稱思緒混亂求醫

據了解，警方在醫院拘捕一名35歲姓何男子，涉嫌謀殺被捕。據悉，何報稱思緒混亂到醫院求醫，其後被發現衣服沾有血漬，懷疑他涉案。遇襲的84歲老翁姓黃，面及手部受傷流血，兩隻手指被斬斷，由接報到場救護員初步包紮後由救護車送院，惟搶救後不治。

事發於昨午1時許，街坊發現黃翁滿身鮮血倒卧恆山樓19樓走廊，於是報警求助。警方接報到場，安排傷者送院，並封鎖大廈出入口調查，及翻查大廈閉路電視片段。由於得悉黃翁被人持刀襲擊，行兇者事後逃去，警員遂增援在附近一帶兜截，加強留意可疑人物。消息稱，警方在醫院拘捕涉案35歲男子，其行兇動機有待調查，案件由大埔警區重案組跟進。政府化驗所人員奉召到場協助蒐證，探員其後在大廈帶走一名女子返署錄取口供。

昨聞有人喊「點解要斬我？」

街坊稱兩人曾爭執積怨

消息稱，當時黃翁外出買報紙後返寓所，在走廊遭同層男鄰居揮刀斬傷。另外一名鄰居聽到走廊有人大叫「點解要斬我呀？」，外出查看時發現黃翁受傷倒地。有街坊表示，疑兇與母親同住，為老翁鄰居，兩人曾因瑣事發生爭執，不排除因此積怨。