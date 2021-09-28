海園哈囉喂復辦不設鬼屋「驚嚇景點」須另付費

玩足需640元 貴前年早鳥逾七成

今年哈囉喂於10月1至31日舉行，當中夜間驚嚇體驗（包括3個額外付費景點）開放日期為10月14至17日、22至24日及29至31日。3個付費景點集中在山上高峰樂園。當中海濱廊的「屍襲逃亡」以人類基因突變為背景；而位於熱帶雨林天地的「陰濕奪寶」，有食人族會用水槍攻擊玩家手持的地圖；至於位於極速之旅的「鬼上身事件簿」利用已退役的跳樓機，以到荒廢機動遊戲控制室探靈為遊戲設計背景。3個景點成人或小童都需另購280元「哈囉喂景點追加門票」才能入場。公園管理及演藝節目執行總監吳守堅稱，屆時會用手帶識別有額外購票者。

嘩鬼戴口罩不埋身 靠儀器效果嚇人

吳守堅稱，今年因應社交距離措施，驚嚇景點亦如同整個樂園一樣需限制七成半入場率，為控制人流及提供更好體驗而改票價模式。他補充，今年哈囉喂有別過往嘩鬼「埋身」嚇人，今年會多利用儀器及效果，避免接觸遊人。嘩鬼全部會戴口罩，有些嘩鬼會戴上色彩繽紛的口罩，有些則會戴淨色口罩，再於口罩上化妝。

縱橫遊設海洋公園本地遊，旅程包一餐添好運早餐及海洋公園門票，成人289元。常務董事袁振寧表示，10月30及31日均已成團，但參加團隊年齡層不同，盼給予彈性，參加哈囉喂的客人需自行網上訂購追加景點門票。團費低過單買公園門票，袁預計該兩天海洋公園團「應該會爆滿」。