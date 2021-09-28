港聞

港聞二

意翁擅離檢疫酒店 港府隔一日始公布

【明報專訊】指定檢疫酒店周日「走甩」檢疫者，港府事隔一日至昨晚公布，個案涉意大利抵港的75歲外籍男子，周日早上離開酒店後不知所終。據悉，警方昨尋回該老翁，會帶返竹篙灣檢疫中心。消息稱，失蹤期間他曾到灣仔一間酒店，之後到上環皇后大道西的麗恩護老院表示想留宿，職員其後報警。據悉老翁早前離港前曾住該院舍。

港赴澳門婦驗出弱陽 疑復陽

本港昨增3宗新冠病毒輸入個案，3人均已完成接種疫苗，包括一名菲傭。同日澳門公布一名37歲女子9月19日由香港入境澳門後，26日樣本驗出弱陽性。她已接種兩劑科興，4至7月曾到杜拜、埃及、克羅地亞及黑山，因抗體IgM為陰性和IgG陽性，符合沒近期感染的表現，結合旅遊史且病毒量低，初步判斷為復陽可能極大。

港府昨晚公布，衛生防護中心周六晚接獲尖沙嘴華美達華麗酒店通知，當天意大利抵港75歲外籍男子，涉違檢疫令擅離房間在走廊徘徊。中心通報食衛局轄下的指定檢疫酒店計劃合規巡查隊和警方，安排翌日將其送到檢疫中心，車輛周日下午約1時抵酒店，酒店職員發現他失蹤，根據閉路電視，他早上約11時離開，沿山林道步向彌敦道方向。港府極度關注事件，強烈呼籲檢疫者嚴格遵守檢疫要求，任何人擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，最高可罰2.5萬元及監禁6個月。

檢疫酒店設施可接待街客 何栢良：不理想

本港指定檢疫酒店不止可純做檢疫客生意。食衛局表示，指定檢疫酒店可申請開放酒店內個別設施包括餐飲場地，如確認能與檢疫設施有效分隔並設獨立出入管制可獲批准，須分員工處理檢疫和其他設施。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台稱安排不理想，因指定檢疫酒店屬高危地方，容許做檢疫和接待大眾易形成防疫漏洞；如容許接待大眾，出入口分開外，空氣循環亦要能有效分隔。食衛局稱，至今無因使用指定檢疫酒店內對外開放設施而受感染個案。

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢疫酒店 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

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