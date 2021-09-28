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理大研室內接觸者追蹤技術 免全校全院隔離

【明報專訊】食物及衛生局月中宣布批出逾3億元的第三輪新冠病毒研究撥款，理工大學兩項研究獲逾5500萬元，項目將包括研發室內接觸者追蹤功能，助院舍、學校、工作場所等地出現確診者時盡快追蹤接觸者。就系統涉追蹤功能會否影響廣泛使用的意欲，研究人員認為最重要是在理解同意下使用，並在私隱和公共利益之間取平衡。

兩研究獲半億資助 料3至5年有結果

理大護理學院和康復治療科學系兩項研究在第三輪醫療衛生研究基金獲逾5500萬元資助。理大醫療及社會科學院長岑浩強認為，理大繼第二輪資助後再獲資助，是對理大科研實力的認可，兩研究共逾百名研究人員參與，包括醫療科學、護理、心理、資訊科技人員。他稱，研究本周五將展開，呼籲市民參與，預期3至5年內有結果。

康復治療科學系副系主任文偉光領導有關接觸者追蹤和康復者長期健康跟進研究，獲逾2827萬元資助，包括邀請20間中小學和20間安老院舍參與人工智能室內接觸者追蹤系統研發，透過參與者佩戴藍牙裝置和於室內設藍牙收發系統，了解參與者之間接觸史和到訪史，希望一旦出現確診時，透過人工智能準確追蹤接觸者隔離。

邀40學校院舍參與 戴藍牙憑AI追蹤

文偉光舉例，老人院舍一旦現確診，很多時全院隔離，對員工和院友影響大，又例如商場人流多，若有員工確診風險大，盼研發密切接觸者追蹤系統，予大機構和教育團體等有興趣的人使用，助日後在院舍、學校、工作場所等爆疫時盡快追蹤減低風險，又避免隔離所有在場者。他認為，日後若所有中小學和院舍都用這類系統，對防疫有很大作用。

對於系統涉追蹤功能，會否影響市民廣泛使用的意欲，文偉光稱研發時會採取各項措施保障私隱，至於日後如何在私隱和公共利益之間取平衡，是長遠需探討的共同議題。他舉例，目前大學亦有監察系統保護校園，工作場所中重要的是在理解同意下使用有關系統。至於系統日後會否配合「安心出行」使用，護理學院副教授楊琳表示，兩種系統涉及技術不一，會否二合一使用需視乎情况和參與者意願。

追蹤功能涉私隱 稱平衡私隱公共利益

新冠康復者面對心肺甚或神經系統後遺症，文偉光研究亦包括招募逾200名新冠康復者，開發能精準診斷新冠長期健康問題及評估治療成效的生物標誌，並開發遙距監察康復者呼吸參數、心率等指標的可攜式裝置，助監察康復進度；又會研究康復者接受靜觀結合氣功治療的成效等。

護理學講座教授兼護理學院主任莫禮士領導的研究亦獲逾2760萬元資助，包括製作少數族裔語言疫苗教育影片，研究對提升小數族裔接種率的影響；開發新冠疫苗網上問答的人工智能系統，分析減少疫苗猶豫的成效等。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎 食衛局 理工大學

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