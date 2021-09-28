修訂允有限註冊醫免試轉正 醫專促暫緩 就醫生修例函政府 局方：無法接受建議

食衛局表示，新修訂已考慮到設置多重審核以確保醫生質素，對醫專認為經醫委會審核及取得專科資格、並長年服務公營機構並通過評核的海外醫生質素需受質疑，感難以理解。當局會繼續與各界保持溝通，對可有效審核特別註冊醫生的建議持開放態度，但當局無法接受暫緩修例的建議，令本港公營醫療人手荒更加惡化。

非本地醫生可特別註冊來港 「沒特別憂慮」

醫專主席梁嘉傑表示，醫專內部討論當局就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出的3項修訂，包括容許未實習港人非本地畢業醫科生來港受訓，涵蓋非香港永久居民的專科醫生經特別註冊來港，醫專對上述兩項建議沒特別憂慮之處，他稱醫專關注醫生水平，國籍並非相關考慮。

至於第三項修訂，政府建議容許有限度註冊非本地醫生在公營醫療機構做滿5年，並獲取專科資歷後，申請為特別註冊醫生，其後再做滿5年可獲正式註冊，可在港獨立執業。梁嘉傑稱醫專對這修訂感擔心，現行機制不論是有限度註冊抑或專科醫生註冊資格審核，都不考慮「認可醫學資格」，換言之，不論畢業醫學院水平高低的醫生，都可能循新方案獲正式註冊及獨立行醫。

稱現機制不考慮畢業學院 難審視基礎水平

他續稱，有限度註冊醫生或在專科範疇表現出色，但醫專未能透過現行機制審視其基礎醫學資格水平，「（特別註冊醫生）擅長的工作做得好好，但對專科以外病例認識有多深、有多安全」，醫專未能透過現有機制得知。他形容，政府提出3項修訂前，曾給予市民透過特別註冊引入醫生具備認可醫科資格，但新修訂如取走「定心丸」。

支持增醫生盼平衡質量 倘通過將檢視機制

對於會否擔心引致更多醫療事故，他說無法直接將兩者拉上關係，「（醫生）決定的快慢，不同決定如何作選擇，未必一定要產生醫療事故，但受本身基礎訓練的影響」。被問是否盼暫緩第三項修訂，梁表示認同，因業界有很多不同看法，沒足夠空間表達，政府可考慮更改第三項修訂。他強調醫專支持增加醫生的措施，非「搞對抗」，但期望質與量取平衡。如草案終獲通過，醫專亦會審視及修訂機制以鞏固確保醫生水平的門檻。

另外，梁表示，本港現約有100名有限度註冊醫生，其中三分之一任職醫管局，醫專自2011年起參與醫管局聘用有關醫生的過程，但獲聘於兩間醫學院及衛生署的另外三分之二醫生，醫專沒參與，期望當局可賦權醫專參與相關招聘。

他亦建議設立公正和透明的監察和評核機制，由醫專等獨立專業團體審核特別註冊申請，並在5年工作期間做在職評核。醫專認為安排可釋除主觀判斷引致的利益衝突，增新措施公信力。