環團：160公頃棕地未納發展 為破壞濕地開路

政府早前全盤接納土地供應專責小組報告建議，包括短中期發展110公頃棕地，規劃署早前完成「新界棕地使用及作業現况研究」，兩階段研究建議選取12組適合發展公營房屋的棕地群，涵蓋47公頃，距離建議目標不足一半。綠色和平及本研社透過公開資料守則，取得被列為短期內難以克服限制、非常分散並夾雜於已發展用地之間及可繼續容納棕地作業的約316公頃棕地具體位置，連同實地考察及民間棕地數據，保守估計該12個棕地選址外500米範圍，有約160公頃棕地可新增納入研究，以地積比3.6倍估算，料可多建約5萬個單位。

政府在沙江圍南及西面一帶選取約5公頃棕地研究發展，本研社研究員周藹銓指，毗鄰約40公頃棕地被當局列為「短期內難以克服其發展局限」，現作貨倉、露天儲物、貨櫃車場，但該處鄰近洪水橋新發展區，發展潛力將因新發展區落成而增加，認為當局誤估棕地發展潛力及收地規模。

另外在屏山北、屏葵路約11公頃棕地選址，本研社稱，鄰近約32公頃棕地未納研究，部分地塊比現時選址更接近港鐵天水圍站，最大一幅達8.3公頃，但當局未具體交代其發展困難。

綠色和平項目主任陳可淳批評，政府發展棕地「開咗個頭」，但未再交代餘下642公頃棕地發展去向，反而強推明日大嶼及提議發展濕地緩衝區，「不斷打大自然主意」，籲今屆政府在最後一份《施政報告》善用及全面規劃棕地。

無交代642公頃去向 籲施政規劃

規劃署回覆查詢表示，除了該12組棕地群，早前檢視的450公頃具較高發展潛力棕地中，部分已納入政府其他規劃研究或私人發展項目，第二階段所檢視的290公頃棕地中，62公頃已經或將涵蓋其他研究、正規劃的項目或已規劃作發展用途的地帶內，但署方稱，會繼續留意可長遠釋放這些棕地發展潛力的機遇。