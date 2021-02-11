陳茂波發表營商報告 批黑暴「正視聽」 回應是否爭取做特首：風馬牛不相及 事前已知會林鄭

報告分為3個主要章節，分別暴亂和美國遏華戰略對本港影響、實施《港區國安法》及落實「愛國者治港」後的香港情况，以及本港營商環境的未來發展空間（見表）。

70頁40提「黑暴」 指重創經濟

國安法穩社會 重拾香港優勢

報告先以「黑暴動亂」的內容開首，指「黑暴」導致本港2019年下半年經濟負增長、失業率上升、旅客人數下跌等，「有無恥之徒甘心做外國傀儡，乞求外國制裁中國及香港特區」。報告在結語指出，在國安法實施後，香港藉「一國兩制」賦予的獨特優勢，社會迅速回復穩定，營商環境得以恢復，指金融市場很有秩序，舉例指在國安法立法一年後，IPO（首次公開招股）籌集的投資有5000億元，比前一年增長了幾十個百分點。

指美打壓抹黑 須用事實駁斥

陳茂波指，報告內容都是大家所知的，但特色是有系統、有條理地編製，冀外界更了解香港情况。他指，過去兩年受到美國多方面打壓，並不斷對香港營商環境發表誤導信息，甚至抹黑，因此是時候通過數據、事實的鋪陳駁斥，「以正視聽」。他強調特首林鄭月娥事前「完全知悉」並同意發表報告，稱報告不可與下周公布的《施政報告》相提並論。

問到有關報告是否為向中央爭取成為下屆特首，陳茂波回應說「風馬牛不相及」。他重申報告「單純」就香港過去兩年的困難作事實澄清。

港澳辦中聯辦先後和應

對於近期移民潮，陳茂波表示「當然非常關心」，他形容：「香港是我們的家，而正如每一個家，不敢說一定很完美，但最重要家人互相關懷、互相支持。」他又指香港曾經歷很困難的時間，但「風風雨雨都捱過去了」，認為香港發展前景不錯，「對不同朋友來說，留在香港發展的機會好好」。

關心移民潮 「在港發展機會好」

國務院港澳辦及中聯辦先後出稿和應，港澳辦發言人表示，報告有力駁斥美國7月發出的「香港商業警告」，並充分說明美國反華勢力是香港營商環境的最大破壞者。

中聯辦發言人表示，報告針對性回應國際社會，特別是在港投資者的關切，對此表示歡迎，指報告以數據、論據有力證明國安法在港實施後，營商環境更穩定，例如新股集資額逾5000億港元，較國安法實施前12個月增加約50%等。

外交部上周五（24日）已發表〈美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單〉，批評美國在過去兩年干預香港事務的102項事件。