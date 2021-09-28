灣區手記：城鄉咫尺 24小時遊八景 ／文：尚東美

大灣區之大 亦在層次豐富社會形態

因為採訪工作需要趕路，筆者有幸在24小時內遍遊灣區八「景」。首先從省城廣州出發，高鐵直達大灣區最北部的肇慶懷集縣，一個鐘車程，已劃分出大城市與小縣城兩個世界。

再一路向北，乘車翻山越嶺一個多小時，進入海拔400米的山林，這裏的牛群，已經學識聽到汽車響號就要讓路；又繼續登高探訪海拔1000米的茶場，途中還巧遇廣東「省鳥」白鷳；到了山頂，大灣區最高峰、海拔1626米的大稠頂就近在咫尺了。

返程途中，初試在同一座城市中以高鐵通勤——花35元人民幣、用35分鐘從懷集站坐到肇慶東站，這段路程甚至比廣州南站至肇慶東站多耗時約5分鐘，而且列車在市內經常開到時速250公里，城際之間反而多在200公里以下。對了，肇慶作為灣區面積最大城市，東站所在之地可謂荒郊野嶺，與筆者留宿的市區中心又是兩個世界，中間還跳過鼎湖山和七星岩兩大著名景區。

結束肇慶之行，翌日清晨筆者又趕往深圳前海，那裏屈指可數的餐廳中，人們咀嚼着冰鮮雞，談論着創業和夢想，卻體會不到肇慶山中走地雞的美味。

文：尚東美