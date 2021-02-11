大灣區GBA新聞：恢復實體展 貿發局鼓勵把握商機 內地港商免費申廣交會VIP

明報記者 陳子凌

2.5萬供應商參展 20萬採購商到場

本屆廣交會將按16大類商品設置51個展區。商務部副部長任鴻斌表示，其中線下展覽場地面積約40萬平方米，主要參展商為品牌企業；線上則保持原有約6萬個展位，為2.6萬間企業和全球採購商提供線上貿易合作交流平台。任鴻斌稱，線上渠道將繼續發揮網絡優勢，以無接觸、無時空限制的方式，高效服務和開拓國際市場；而線下展覽則主要面向國內市場，鼓勵適合國內市場的產品參展，助力外貿企業發掘國內商機。

據主辦方初步預計，本屆廣交會線下參展商有7500間約10萬人，設品牌展位1.17萬個，佔線下展位總數的61%；將有超過2.5萬間境內外供應商參展，超過20萬採購商到會場採購。此外，線上展出商品總量亦將超過300萬件。

考慮到環球仍受疫情影響，國際人員往來受阻，境外採購商難以親身入場採購，中國對外貿易中心主任儲士家表示，本屆廣交會調整招商策略，境外採購商以線上參與為主，同時邀請他們的境內代理商線下參展；同時今屆廣交會亦首次對境內採購商開放，邀請經營範圍符合展覽題材的境內企業參加，重點邀請對象為大型商場超市、零售連鎖、行業批發、經銷代理、電子商務、供應鏈管理等企業。

首對境內採購商開放

為鼓勵港商把握廣交會商機，廣東省香港商會及香港貿發局會為利用GoGBA報名的內地港商免費辦理能多屆使用的廣交會VIP採購商證；亦可免費乘坐由廣州市區前往廣交會展館的巴士，參加廣交會期間各項會議論壇，採購與供應對接，提供境外貴賓俱樂部服務，包括網絡、VIP沙龍、需求信息發布、客戶聯誼等，9月30日截止報名。

另外，因應舉辦廣交會，廣州市自上周六（25日）起至10月20日調整防疫隔離措施，由原本集中隔離14天加居家隔離7天（14+7），調整為一律集中隔離21天，入境者在廣州以外地區集中隔離滿14天後返穗的，一律轉至廣州的酒店集中隔離7天，10月21日起則恢復14+7安排。