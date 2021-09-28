憶殉職同袍橫巷呼喊 消防隊目痛哭

稱隊員少訓練 「唯一一次」處理火警

隸屬坍塌搜救專隊的高級消防隊長張耀升（終年30歲）在起火首日的2016年6月21日入火場，一度在火場失蹤。隸屬同一隊的時任消防隊目蘇志安透露，該隊隊員使用舊款的無線電對講機，不像新款數碼式對講機，具有20秒緊急呼救的功能，但他稱舊款對講機操作正常，所以他在起火首日沒有借用新款對講機。蘇又指，隊員沒有配備的裝備，包括可以從閃燈顯示氧氣存量的抬頭顯示器，以及可以啟動衛士個人防護監察儀器的個人識別卡。

同樣隸屬坍塌搜救專隊的尹建偉供稱，死者張耀升於2016年初加入該隊。由於隊員專責爆破工作，一般較少接受救火訓練，處理火警的次數比行動組同袍較少，「嗰次（迷你倉大火）係唯一一次」。起火首日，尹和張等人下午5時許到涉事迷你倉增援，約於下午6時接受上司溫錦明的行動訓示。尹表示，同袍獲告知迷你倉的間隔複雜，「最好直入主走廊，唔好入橫巷工作」。不久，他被指派與張組隊入火場，以尋回消防喉的喉筆。

尹建偉稱， 他沒有配備擴音器、抬頭顯示器及個人識別卡，估計張耀升亦沒有相關裝備，但張曾將氧氣樽存量匯報予上司霍永鴻。尹又提到，當日入火場所用的是舊款電筒，無法掛在頭盔上，只可以繫在繩子。裁判官聽畢直言「你哋好多舊設備」，他表示同意。

官質疑「你哋好多舊設備」

尹建偉憶述，他與張耀升入火場後半蹲緩緩前進，「火場溫度太高，踎低接觸嘅溫度無咁高」。他以左手扶着地面的消防喉，嘗試摸索喉筆，右手則搭着張的氧氣樽。後來張將喉筆交予尹，尹先後撲滅橫巷迷你倉頂部的火吞，並以「水霧攻擊法」灌救另一批迷你倉的明火。

不久，尹建偉將喉筆交回張耀升，由張繼續救火，尹則專注整理地上的消防喉，不料他揹在肩膊、近70厘米長的鐵筆突然掉下，他回過頭發現張獨自走入橫巷內，「佢（張）狀態係半蹲，左轉右轉，好似搵緊嘢」。他聽到張大叫「Ray啊」或「喂啊」，不肯定是否在叫喊他。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）