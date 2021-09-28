曾掛「光時」旗宣誓受質疑 區議員：無限上綱

10名宣誓有效性存疑的區議員為油尖旺的胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗的劉偉聰；九龍城的曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙的莫灝哲，以及觀塘的梁翊婷，他們須於昨日下午5時前書面回覆政府的提問。

轉載初選資訊 胡穗珊：沒參與

胡穗珊及朱江瑋昨日見記者公開政府提問。胡穗珊被指在社交媒體轉載民主派立選初選招募義工的資訊，涉及參與初選；她的辦公室亦放置了「光時」旗幟。胡反駁表示，因應街坊查詢才轉載招募義工的消息，否認參與、策劃初選，亦沒有提供初選票站；她另稱初選只是民意調查，供有意參選者參考。

至於「光時」旗幟，她形容只是「簡單口號」，使用時無港獨或反對港府法定地位的意思，強調不滿政府施政不代表否定其地位，批評當局扣連口號含義的做法「粗暴、不合理」。

朱江瑋批評當局追溯國安法前

郭天立：攻權砌詞 抗辯到底

另一油尖旺區議員朱江瑋被指在辦公室內展示「光時」旗幟，他解釋旗幟為市民所贈，掛出旨在感謝及回應該人，當時對口號的詮釋各有不同，他在國安法實施後已除下旗幟，並刪除社交媒體上含「光時」字句的帖文。

朱江瑋批評，政府以宣誓質疑他人行為的用意，實際上可以「無限上綱」，甚至溯至國安法生效前，他估計日後仍有其他工作需要宣誓，將令社會「人人自危」。

九龍城郭天立表示，已回覆政府提問，他稱當局查詢包括參與中止單獨關稅區聯署、借議辦作初選票站，及「光時」口號，他反駁稱自己沒有參與上述聯署，質疑當局提出的名單來源為何，「政權砌詞DQ（取消資格）民選議員，會抗辯到底」。另外，涂謹申、劉偉聰、任國棟、莫灝哲、曾健超亦表明已經回信，其中涂、劉均表示，接獲當局查詢民主派初選一事。